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Неожиданно. С 1 января в алтайском городе снизится тариф на тепловую энергию

С 1 января 2020 года тариф на отопление в Славгород снизится с 2907 до 2692,95 рублей за гигакалорий, рассказал глава города Сергей Горбунов в своем Instagram. Снижение тарифов нетипичная история, и еще более нетипично то, что об этом ходатайствовала теплоснабжающая компания.

Славгород,
Славгород,

Местное муниципальное предприятие «Теплосбыт» проявило инициативу и обратилось в Управление по тарифам и ценам, попросив его понизить тариф на тепловую энергию.

Глава города рассказал, что летом прошла оптимизация котельных, сократились затраты предприятия по оплате труда и удалось купить относительно дешевый уголь — по цене 2,6 тыс. рублей за тонну. Значение имело и заключения договора с ЕРКЦ, рассказал глава.

Все это учло управления края по госрегулированию цен и тарифов, оно внесло корректировку и в итоге тариф на отопление понизился на 206 рублей с 1 января 2020 года.

Это небольшая сумма, но не стоит останавливаться на достигнутом и ра необходимо продолжить работу в том числе и используя технологии энергоэффективности, рассказал Сергей Горбунов.

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