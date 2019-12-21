Неожиданно. С 1 января в алтайском городе снизится тариф на тепловую энергию

Местное муниципальное предприятие «Теплосбыт» проявило инициативу и обратилось в Управление по тарифам и ценам, попросив его понизить тариф на тепловую энергию.
Глава города рассказал, что летом прошла оптимизация котельных, сократились затраты предприятия по оплате труда и удалось купить относительно дешевый уголь — по цене 2,6 тыс. рублей за тонну. Значение имело и заключения договора с ЕРКЦ, рассказал глава.
Все это учло управления края по госрегулированию цен и тарифов, оно внесло корректировку и в итоге тариф на отопление понизился на 206 рублей с 1 января 2020 года.
Это небольшая сумма, но не стоит останавливаться на достигнутом и ра необходимо продолжить работу в том числе и используя технологии энергоэффективности, рассказал Сергей Горбунов.