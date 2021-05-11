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Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Барнауле благодаря нацпроекту

Четыре участка дорог дополнительно отремонтируют в Барнауле благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожный ремонт.
Дорожный ремонт.
barnaul.org

Так, на ремонт улицы Ползунова на участке от проспекта Ленина до улицы Промышленной и ремонт автомобильной дороги от улицы Кулагина до улицы Понтонный мост планируют направить 48,3 млн рублей. Работы завершат 1 сентября 2021 года.

Помимо этого, в данный момент определяется подрядчик ремонта моста через реку Пивоварку по улице Северо-Западная. Стоимость работ 21,2 млн рублей. Срок выполнения — до 1 сентября.

Еще 199,8 млн рублей будет направлено на ремонт Павловского тракта в границах улиц Сельскохозяйственная и Георгиева. Здесь работы планируется завершить до 1 октября.

Ремонт на Павловском тракте.
Ремонт на Павловском тракте.
altapress.ru

Подрядчики на осуществление работ на указанных участках транспортных магистралей, как ожидается, будут определены 14 мая. Ремонт этих дорог стартует в июне.

В ходе дорожных работ будет выполнена полная замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По Павловскому тракту также будут выполнены работы по ремонту тротуаров и устройству велодорожек.

Идет ремонт тротуаров в Барнауле.
Идет ремонт тротуаров в Барнауле.
Мэрия Барнаула, официальный сайт.


В данный момент в краевой столице в рамках национального проекта уже ведутся работы на девяти участках дорог — мосты через реку Власиха по улице Мамонтова и через реку Барнаулка по улице Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому.

Также начался ремонт улицы Парфенова. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского. Приступили к ремонту Змеиногорского тракта от улицы Аванесова, улицы Горнолыжной. Ведутся работы в микрорайоне Авиатор, на улицах Кедровая и Дружбы, а также на участке улицы Кулагина до пересечения с проспектом Калинина.

Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году составит 907,2 млн рублей.

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