Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Барнауле благодаря нацпроекту

Так, на ремонт улицы Ползунова на участке от проспекта Ленина до улицы Промышленной и ремонт автомобильной дороги от улицы Кулагина до улицы Понтонный мост планируют направить 48,3 млн рублей. Работы завершат 1 сентября 2021 года.



Помимо этого, в данный момент определяется подрядчик ремонта моста через реку Пивоварку по улице Северо-Западная. Стоимость работ 21,2 млн рублей. Срок выполнения — до 1 сентября.



Еще 199,8 млн рублей будет направлено на ремонт Павловского тракта в границах улиц Сельскохозяйственная и Георгиева. Здесь работы планируется завершить до 1 октября.

Ремонт на Павловском тракте. altapress.ru

Подрядчики на осуществление работ на указанных участках транспортных магистралей, как ожидается, будут определены 14 мая. Ремонт этих дорог стартует в июне.

В ходе дорожных работ будет выполнена полная замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По Павловскому тракту также будут выполнены работы по ремонту тротуаров и устройству велодорожек.

Идет ремонт тротуаров в Барнауле. Мэрия Барнаула , официальный сайт.

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В данный момент в краевой столице в рамках национального проекта уже ведутся работы на девяти участках дорог — мосты через реку Власиха по улице Мамонтова и через реку Барнаулка по улице Челюскинцевдорога по проезду Северному Власихинскому.Также начался ремонт улицы Парфенова. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского. Приступили к ремонту Змеиногорского тракта от улицы Аванесоваулицы Горнолыжной. Ведутся работы в микрорайоне Авиаторна улицах Кедровая и Дружбыа также на участке улицы Кулагина до пересечения с проспектом Калинина.Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году составит 907,2 млн рублей.