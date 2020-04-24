Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам

Tele2 создала особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. В « Доме по другим правилам » Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

В виртуальном доме оператора восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Tele2 вместе с партнерами выбрали самый востребованный контент. В лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу — крупнейшему музею России, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке — прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.

Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плей-лист от Института «Стрелка». Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждет зрителей в кинозале, тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black» проходят в тренажерном зале, концерты-квартирники — в гараже, мастер-классы — на кухне, соревнования по мобильному киберспорту — в игровой. На любое мероприятие можно позвать друга, отправив ему приглашение в мессенджер.

В онлайн-доме Tele2 можно как найти записи уже прошедших спортивных или музыкальных событий, так и посмотреть трансляции с интересными гостями. С посетителями интернет-пространства встретятся шеф-повара московских и петербургских гастрономических мест, среди которых «Горыныч», «Северяне», Noor Electro, El Copitas. Серия эфиров позволит не только научиться готовить блюда или коктейли из меню, но и пообщаться онлайн, что может заменить визит в гости в период вынужденной самоизоляции.

На террасе для абонентов Tele2 будут появляться новые предложения от партнеров бонусной программы «Больше», которые доступны клиентам оператора. Также в диджитал-пространстве собран лучший контент от Мультимедиа Арт Музея, из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull.

«Дом по другим правилам» Tele2 — атмосферное диджитал-пространство с душой. Всех гостей встретит Миа — искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. В пространстве Tele2 гости смогут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является.

Когда хозяева и гости «обживутся» в онлайн-пространстве, Tele2 пригласит всех на новоселье. 1 мая в диджитал-доме пройдет живой концерт популярной группы. В гости к музыкантам придут артисты и создадут в доме атмосферу настоящего новоселья. Площадка Tele2 станет не просто сайтом в интернете, а местом, куда можно «зайти» после работы, пообщаться и познакомиться с интересными людьми.

С началом карантина в интернете появилось много бесплатных возможностей: развлекательные и образовательные ресурсы предоставили пользователям свободный доступ к содержимому. В обилии контента легко потеряться, ссылки на него разрознены и зачастую требуют выполнения дополнительных условий. Tele2 поменяла правила, собрав на одной онлайн-платформе качественный и разнообразный контент. Это позволит людям найти развлечение по интересам, переключиться и снова почувствовать себя частью сообщества. «Дом по другим правилам» продолжит принимать гостей и после окончания периода самоизоляции.

Инна Походня,

директор по маркетингу Tele2: