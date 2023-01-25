25 января
﻿
Потребитель

Невероятно вкусно: барнаульцы — о роллах Dimmy Yammy

Где выбрать роллы, чтобы были большие и вкусные порции.

Роллы.
Роллы.
Фото предоставлено рекламодателем.

Предварительный заказ роллов и суши — это проверенный вариант для корпоратива, семейного праздника или просто уютного вечера. Хотите дома посмотреть с друзьями кино и одновременно отлично подкрепиться? Или устроить романтический ужин, не бронируя столик в ресторане? А то и вовсе в одиночестве полакомиться любимыми блюдами? Dimmy Yammy* поможет вам исполнить все эти желания.

Барнаульцы очень высоко оценили Dimmy Yammy за гигантские порции, в которых совсем немного риса, зато много лосося и тунца, креветок, гребешка, краба, мидий.

А сделать заказ жители Барнаула могут и на сайте, и по телефону 59−01−69. В меню есть и популярные блюда, и новинки: их обязательно стоит попробовать, чтобы оценить по достоинству один раз и заказывать снова и снова.

На кухнях Dimmy Yammy — порядок и чистота. Это строго и ежедневноконтролирует управляющий. Причем, сразу по 33 пунктам — начиная с чистоты полов и столов, свежести продуктов, и заканчивая внешним видом роллов.

Коллектив компании Dimmy Yammy.
Коллектив компании Dimmy Yammy.
Фото предоставлено рекламодателем.


А какие самые топовые позиции у клиентов Dimmy Yammy?

Dimmy Yammy провёл опрос и определил топ-5:

1
Запечённая Филадельфия.

Уникальное сочетание нежнейшего лосося, запечённой шапочки с соусом унаги и, конечно же, cremette professional.

2
Радуга.

Этот ролл отличается щедрой начинкой. Тунец, креветка, лосось, угорь, краб — целых пять морепродуктов в одном ролле. Что может быть прекраснее?

3
Классическая Филадельфия.

Лосось толщиной в полсантиметра, нежнейший сыр и хрустящий огурчик.

4
Сладкий Манго ролл.

Лидер продаж среди сладких роллов в Dimmy Yammy. Клиентам он нравится за натуральную сладость и лёгкость. Тропические фрукты создают чудесное сочетание и долгое послевкусие.

5
Ролл с опалённым лососем и миндалём.

По-настоящему изящный и красивый ролл, который не стыдно поставить на стол перед самыми искушёнными гостями.

Важный фактор — скорость и возможность доставки. Ведь обидно разжечь аппетит, выбрать всё, что любишь, а потом узнать, что есть ограничения на вызов курьера. С Dimmy Yammy такого не случится. Всё максимально прозрачно. Сверьтесь с картой и посмотрите условия бесплатной доставки по городу. Спойлер: это возможно при заказе от 800 рублей («зелёная зона»). А ещё вы сразу будете знать время доставки, ведь здесь ценят каждую минуту вашего ожидания.

Роллы.
Роллы.
Фото предоставлено рекламодателем.
Роллы.
Роллы.
Фото предоставлено рекламодателем.


Мы хотим познакомить вас с лучшими роллами Dimmy Yammy, поэтому дарим запеченного лосося в соусе терияки при заказе от 1199 рублей.
Промокод: PRES. Предложение действует до 5 февраля 2023 года включительно.
Сайт для заказа: dimmyyammy.ru.

Исполняйте свои желания сразу, как только они появляются. И тогда каждый день будет для вас особенным.

Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy
Сайт: dimmyyammy.ru
Тел.: 259−01−69
Самовывоз: ул. Малахова, 138 а и пр. Социалистический, 71

* Dimmy Yammy — Димми Ямми


Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Реклама #318753

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость