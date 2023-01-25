Предварительный заказ роллов и суши — это проверенный вариант для корпоратива, семейного праздника или просто уютного вечера. Хотите дома посмотреть с друзьями кино и одновременно отлично подкрепиться? Или устроить романтический ужин, не бронируя столик в ресторане? А то и вовсе в одиночестве полакомиться любимыми блюдами? Dimmy Yammy* поможет вам исполнить все эти желания.



Барнаульцы очень высоко оценили Dimmy Yammy за гигантские порции, в которых совсем немного риса, зато много лосося и тунца, креветок, гребешка, краба, мидий.



А сделать заказ жители Барнаула могут и на сайте, и по телефону 59−01−69. В меню есть и популярные блюда, и новинки: их обязательно стоит попробовать, чтобы оценить по достоинству один раз и заказывать снова и снова.



На кухнях Dimmy Yammy — порядок и чистота. Это строго и ежедневноконтролирует управляющий. Причем, сразу по 33 пунктам — начиная с чистоты полов и столов, свежести продуктов, и заканчивая внешним видом роллов.

Коллектив компании Dimmy Yammy. Фото предоставлено рекламодателем.



А какие самые топовые позиции у клиентов Dimmy Yammy?

Dimmy Yammy провёл опрос и определил топ-5:

1 Запечённая Филадельфия. Уникальное сочетание нежнейшего лосося, запечённой шапочки с соусом унаги и, конечно же, cremette professional.

2 Радуга. Этот ролл отличается щедрой начинкой. Тунец, креветка, лосось, угорь, краб — целых пять морепродуктов в одном ролле. Что может быть прекраснее?

3 Классическая Филадельфия. Лосось толщиной в полсантиметра, нежнейший сыр и хрустящий огурчик.

4 Сладкий Манго ролл. Лидер продаж среди сладких роллов в Dimmy Yammy. Клиентам он нравится за натуральную сладость и лёгкость. Тропические фрукты создают чудесное сочетание и долгое послевкусие.

5 Ролл с опалённым лососем и миндалём. По-настоящему изящный и красивый ролл, который не стыдно поставить на стол перед самыми искушёнными гостями.

Важный фактор — скорость и возможность доставки. Ведь обидно разжечь аппетит, выбрать всё, что любишь, а потом узнать, что есть ограничения на вызов курьера. С Dimmy Yammy такого не случится. Всё максимально прозрачно. Сверьтесь с картой и посмотрите условия бесплатной доставки по городу. Спойлер: это возможно при заказе от 800 рублей («зелёная зона»). А ещё вы сразу будете знать время доставки, ведь здесь ценят каждую минуту вашего ожидания.

Роллы. Фото предоставлено рекламодателем. Роллы. Фото предоставлено рекламодателем.



Мы хотим познакомить вас с лучшими роллами Dimmy Yammy, поэтому дарим запеченного лосося в соусе терияки при заказе от 1199 рублей.

Промокод: PRES. Предложение действует до 5 февраля 2023 года включительно.

Сайт для заказа: dimmyyammy.ru.



Исполняйте свои желания сразу, как только они появляются. И тогда каждый день будет для вас особенным.

Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy

Сайт: dimmyyammy.ru

Тел.: 259−01−69

Самовывоз: ул. Малахова, 138 а и пр. Социалистический, 71

* Dimmy Yammy — Димми Ямми