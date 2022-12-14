Нейросети, беспилотники и «умные» города Будущее Алтайского края глазами одной из ведущих ИТ-компаний региона

DBA* — не просто отечественная, но и непосредственно алтайская ИТ-компания. Ее генеральный директор Вадим Гладышев согласился рассказать «Свободному курсу» об ИТС, а также о других проектах, способных совершить переворот в целых отраслях.

Интеллектуальная транспортная система Барнаула (ИТС), внедряемая на улицах города, будет расширена. 12 декабря Алтайавтодор подписал контракт на поставку новой партии оборудования с компанией DBA , которая, собственно, и спроектировала эту систему.

Интеллект , транспорт , Барнаул

— Расскажите , как ваша компания участвует в развитии Интеллектуальной транспортной системы Барнаульской агломерации?

— Напрямую. Одной из составляющих проекта является Цифровая интерактивная аналитическая система, она способна собирать данные из различных источников и сводить их в единых карточках-­дашбордах: показывать отклонения, взаимозависимости, подсвечивать допуски и т.д. То есть, по сути, это система контроля. На своем мониторе руководитель может открыть дашборд, на котором в рамках той или иной роли собраны те или иные показатели в привязке к геоинформационной системе.

Допустим, кликая на автомобиль, я могу увидеть не только его местонахождение, но и его план маршрута, технические данные (когда было последнее ТО, какой пробег и т.д.). Вижу, кто находится за рулем, вплоть до того, сколько водитель сегодня отработал, какой у него стаж, компетенции. Можно определить, сколько и какие материалы везет машина, какая бригада на борту, какое оборудование имеется. Это особенно важно для принятия оперативных решений, например, в случае аварий или ЧП.

— Это полностью ваша разработка?

— Начнем с того, что для Барнаула и Новоалтайска мы ее полностью спроектировали. Это 184 перекрестка, 13 станций эко- и метео- мониторинга, четыре табло переменной информации — весьма объемный проект. В распечатке он занял 12,5 тысячи страниц формата А3.

Всего же ИТС Барнаула и Новоалтайска состоит из 14 модулей, и не все они разрабатывались нами. Наша разработка — это как раз контрольный модуль. В Алтайском крае наша система внедрена, помимо министерства транспорта, в процессы минцифры АК, в администрации Барнаула, в Алтайском государственном университете, а также ряде коммерческих организаций.

Компания DBA. Дмитрий Лямзин.

— Такую систему вы внедряете только в Барнаульской агломерации?

— Если говорить о транспортном сегменте, то да. Но недавно мы встречались с главой администрации Заринска, познакомили с нашими решениями, и в итоге они захотели внедрить их у себя. Речь идет о некоторых элементах «умного города». Переговоры уже проведены, сейчас мы фактически уже составляем «дорожную карту» внедрения элементов «умного города» в Заринске.

Небольшие города в этом плане, конечно, проще автоматизировать. Барнаул — большой город со сложной инфраструктурой. Но когда в нем будут развивать систему «умный город», то мы в этом тоже с удовольствием поучаствуем. Кроме того, в стадии переговоров сейчас сотрудничество с Горно-Алтайском, тоже заинтересовавшимся нашими продуктами.

Энергетика и беспилотники.

— Есть ли у вас еще какие-то крупные проекты , помимо ИТС?

— Разумеется. Есть проект, получивший сразу два гранта: от Сколково и от губернатора Алтайского края. Я считаю, что он способен преобразить целую отрасль. Проект называется «Система интеллектуальной диагностики энергообъектов».

Мы давно уже применяли беспилотные летательные аппараты для съемки верхней части опор ЛЭП. С одной стороны, лазать по столбам не нужно, экономится ГСМ, рисков для жизни и здоровья нет, электроэнергию не отключают. Однако на инженерный персонал в офисе нагрузка выросла, потому что необходимо отсматривать эти фото и искать на них дефекты.

У нас была задача — при помощи нейронных сетей научить систему распознавать различные виды объектов по фото, находить на них дефекты, классифицировать их и определять, насколько они критичны. Например, на изоляторах наша нейросеть распознает сколы, трещины, загрязнения с точностью более 98%, при этом точность человеческого глаза составляет всего лишь около 80%.

Компания DBA. Дмитрий Лямзин.

— А как эта процедура инициализируется?

— Получается примерно следующая картина: сотрудник энергокомпании подает заявку одним кликом на кнопку, условно говоря, «осмотреть». Мы получаем координаты и характеристику энергообъектов, эти координаты поступают на пульт оператору коптера, который приступает к работе.

С коптера фотографии автоматически выгружаются по Wi-fi, система обрабатывает полученный медиаконтент, выявленные дефекты категоризируются и поступают в энергокомпанию в формате, соответствующем установленному в ней программному обеспечению. Вплоть до того, что сразу автоматически рассчитывается смета на устранение повреждений.

— А заменить оператора нельзя?

— Не забывайте, что мы с вами живем в России. Как минимум раз в неделю оператору БПЛА приходится вызывать полицию. Люди скандалят, пытаются коптер палками сбить, из ружья стреляют. По­этому лучше не терять аппарат из виду. Кроме того, беспилотники могут попасть под резкие порывы ветра, град, другие неблагоприятные погодные условия. Технологии искусственного интеллекта пока недостаточно отлажены, чтобы учитывать и купировать все возможные риски.

А в условиях насыщенной городской инфраструктуры, когда стоит одна опора, к которой с десятка направлений под разными углами подходят провода, очень сложно подлететь и выбрать нужный ракурс, с этим гораздо легче справиться человеку, чем ИИ. Вдобавок ко всему, коптеру все равно нужно примерно каждые 25 минут менять батарейку, поэтому отказываться от оператора пока нецелесообразно.

— Это перспективная разработка или она уже внедрена в промышленность?

— Уже внедрена. В июле технология запущена, в сентябре получен первый контракт. Сейчас ведем переговоры с крупной энергетической компанией. Оказывается, они уже знали про наш продукт из сводок Сколково. В ближайшей перспективе планируем развернуть этот сервис в облаке и предлагать пакеты услуг — различные тарифы, в зависимости от количества распознаваемых фотографий. В долгосрочной перспективе же это может масштабироваться в решение, которое уверенно будет распознавать все что угодно, не только дефекты энергообъектов.

Компания DBA. Дмитрий Лямзин.

Нескучный год

— Все это вам удалось сделать в текущем году. Известно , что для ИТ-сферы он оказался весьма непростым. Какие сложности пришлось преодолеть в процессе?

— Несмотря на все сложности текущего года, у нас рост выручки составил 57%. Из проблем на первом месте — кадровая. В сегменте программистов мы, наверное, каждого пятого потеряли. И если весной утекали в основном молодые специалисты, которых легче было заменить, то после мобилизации уже стали чаще уезжать специалисты опытные.

Одно из направлений пришлось даже закрыть, потому как там дважды команда сменилась. Хотя и зарплаты были приличные — от 200 тыс. рублей и выше. Разъехались кто куда: Армения, Казахстан, Турция, Канада, Ирландия. Кроме того, специалистов из регионов начали переманивать потерявшие свои кадры крупные федеральные компании, у нас тоже пара сотрудников к ним перешли.

— Пробовали наладить подготовку собственных кадров?

— Конечно. У нас семь контрактов с учебными заведениями Алтайского края подписано, плюс СибГМУ — это медицинский университет в Томске. У них направление с нейросетями хорошо развивается, поэтому мы студентов СибГМУ даже на практику берем. Есть у нас и практиканты, и дипломники, многие из них — победители различных конкурсов. Приходил на практику даже школьник. Он потом в московский вуз поступил — как раз на направление искусственного интеллекта.

Вообще, советую молодым специалистам как можно раньше начинать практиковаться, приходить на производство, чтобы понять, что конкретно вам действительно нравится, что вы можете в своей работе использовать. ИТ-сфера ведь очень широка, и знать все невозможно — нужно выбрать направление по душе.

— Что думаете по поводу общего состояния ИТ-рынка? К чему стоит готовиться его участникам?

— К постоянным изменениям, в первую очередь. Нужно быть гибким, не ограничивать себя какими-то регламентами, бюджетами, опираться на экспертизу и компетенции, принимать во внимание сигналы от интуиции. Лучше всегда держать некий буфер во времени, ресурсах, финансах — чтобы иметь возможность для оперативного маневра. Если раньше сильный побеждал слабого, то теперь быстрый побеждает медленного.

ИТ-компаниям Алтайского края неплохо было бы кооперироваться, заходить в совместные проекты. Это даст возможность и выжить, и вырасти, и друг друга усилить и дополнить. У нас ИТ-компаний много в регионе, но они настолько самобытны, что называть их конкурентами я бы не стал. Тем более что нас все равно недостаточно для того, чтобы закрывать все потребности рынка. В эти непростые времена нам лучше сплотиться — нетворкинг и личные связи могут принести много пользы.

* «ДиБиЭй»