Незаменимый в городе. Спортивный OMODA S5 GT появился в наличии в Барнауле в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ представил жителям Барнаула новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Яркая, спортивная и быстрая модель придется по вкусу сильным и уверенным в себе личностям. Корреспондент Altapress.ru протестировал машину и готов рассказать о своих впечатлениях. Кстати, вы и сами можете пройти тест-драйв: в субботу, 2 декабря, с 11 до 16 часов в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д, пройдёт «День открытых дверей» .

Стильно, ярко, быстро

OMODA S5 GT выходит за рамки простого городского автомобиля. Это мощный спортивный автомобиль, который порадует любителей быстрой и комфортной езды. Он отличается от своих предшественников как визуально, так и технически.

У автомобиля установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра, оснащенный системой непосредственного впрыска с интеллектуальным управлением iHEC (Intelligent Highly Efficient Combustion)*. OMODA S5 GT может похвастаться наличием 150 лошадиных сил и выдающиеся 275 Нм крутящего момента доступны в диапазоне от 2000 до 3800 об/мин.

Спортивный характер подчеркивает и яркий дизайн. Обтекаемый кузов представлен в разных цветах. Спереди капот украшает стильная решетка радиатора, которая выглядит еще более агрессивно, чем у других моделей. Сзади установлены двойные хромированные выхлопные трубы. Но они лишь для красоты, настоящая же двустволка выпускной системы скрыта под бампером.

Салон также радует глаз. Он отделан мягкой экокожей, приятной на ощупь, и украшен оранжевой строчкой. Такого же цвета ремни безопасности. На потолке есть люк с электроприводом.

Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин. Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин.

И в город, и в горы

Спортивный автомобиль особенно удобен в городской среде. До 100 км он разгоняется всего за 7,5 секунд, благодаря легкому корпусу. Это позволяет свободно маневрировать на городской трассе и не томиться в ожидании заветного «кармана» в потоке машин. При этом сам рост скорости в салоне ощущается плавно и комфортно.

Сбрасывает скорость автомобиль мягко, тормоза срабатывают быстро. Правда для простого водителя первое время это может быть слегка непривычно. Но к тормозной системе довольно быстро привыкаешь. Дополнительно есть функции «автохолд» и «автопилот».

Всего в машине три режима: нормальный, GT Boost (спортивный) и «ECO». Второй особенно пригодится для поездки на трассе. В режиме GT Boost можно будет обгонять поток автомобилей на скорости до 120 км/с.

Подойдет автомобиль и для дальних путешествий. На OMODA S5 GT можно отправиться полюбоваться красотами гор в Республику Алтай. Причем не просто до Горно-Алтайска, а вглубь республики, до далекого Кош-Агача.

За неровность дорог можно не переживать, ямки и ухабы сглаживаются за счет качественной подвески. По словам эксперта по продажам Автоцентра АНТ, при ее разработке увеличили жесткость пружин на 28% и изменили работу амортизаторов. Так машина стала ехать плотнее и приятнее.

Технологичный помощник

Нельзя не упомянуть высокую технологичность OMODA S5 GT. Не зря его позиционируют, как автомобиль будущего.

В автомобиле установлена система ADAS, в которую входит адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение и система в помощи в пробках. Более того система предупреждает о возможном столкновении спереди и определяет вперед стоящий автомобиль на расстоянии 90 м.

Камеры показывают обзор на полные 360 градусов, а изображение выводится в 3D формате.

Большинство функций находятся буквально под рукой, кнопки управления внедрены в руль. Не отрываясь от вождения, можно переключить музыку, изменить температуру в салоне и просмотреть основные характеристики автомобиля: давление в шинах, расход топлива и даже уровень усталости.

Приборная панель и центральный дисплей объединены в единый панорамный блок, диагональ каждого экрана — 10,25 дюймов.

Безопасность

Безопасности спортивного автомобиля уделили особое внимание. Кузов выполнен из высокопрочных материалов, а салон оснащен шестью подушками безопасности. Есть стандартные преднатяжители и ограничители усилия ремней, детский замок и Isofix (Изофикс). Так что автомобиль подойдет не только для любителей скорости, но и семей с детьми.

На своем опыте

Убедиться в качествах OMODA S5 GT можно лично на Дне открытых дверей, который пройдет в Автоцентре АНТ 2 декабря. А также можно пройти тест-драйв на новом интеллектуальном кроссовере JAECOO J7.

День открытых дверей пройдет с 11.00 до 16.00 по адресу Павловский тракт, 249 д.

Новый спортивный автомобиль — OMODA S5 GT. Фото: Дмитрий Лямзин.

* Интеллектуальное высокоэффективное сжигание топлива (с англ.).