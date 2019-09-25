Незаметная угроза: почему жизненно важно правильно утилизировать аккумуляторы и где это можно сделать

Сегодня как никогда актуально заботиться о природе и жить с пониманием, что состояние окружающего мира зависит от каждого из нас. Многие барнаульцы уже сортируют мусор, сдают вторсырье на переработку, а при покупке товаров и продуктов используют многоразовые сумки. Однако есть большая экологическая проблема, о которой мы редко задумываемся — утилизация отработавших аккумуляторных батарей (АКБ), которые являются опасным отходом второго класса. Объясняем, почему крайне важно правильно утилизировать аккумуляторы и как это можно сделать в Алтайском крае.

Токсичен и очень опасен

Свинцовые аккумуляторные батареи активно используются сегодня на многих предприятиях. На самом деле они находятся не только в автомобилях, но и в различных источниках бесперебойного питания техники и других систем. Во всем мире ежегодно потребляется 6 млн тонн свинца, при этом три четверти от того числа приходится именно на производство аккумуляторов.

После истечения срока годности важно грамотно утилизировать АКБ, потому что внутри него есть электролит. Он принадлежит к первому, высшему классу экологической опасности. Вот почему каждая организация, каждый заботливый хозяин своего дома должны заботиться о правильной утилизации отработанной батареи.

Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин

За исполнением законодательства в этой сфере следит Росприроднадзор. Его специалисты проводят различные проверки юридических лиц. Контрольные мероприятия показывают, что не все компании правильно избавляются от аккумуляторов. Каждый месяц только в России образуется примерно 240 тысяч тонн бывших в употреблении аккумуляторов. При этом только незначительная часть от от этого объема правильно утилизируются.

Осмыслив масштаб проблемы, несложно догадаться, что отработавшая аккумуляторная батарея, это действительно опасный продукт. И заниматься им должны профессионалы.

Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин

Вторая жизнь аккумулятора

Как же противостоять этой угрозе? Один из возможных способов защиты окружающей среды — переработка отходов и их вторичное использование. В случае с АКБ это особенно актуально. Приведем простой пример — обычная пластиковая бутылка перерабатывается всего на 26%, а свинцово-кислотная батарея — на 96%. Специалисты дают различным составляющим АКБ вторую жизнь и спасают природу от загрязнений.

Перерабатывать опасные компоненты могут далеко не все заводы, ведь для этого требуется специальное оборудование, лицензия и профессиональные сотрудники. Барнаульская компания «Моквин» — единственное лицензированное предприятие в Алтайском крае, которое законно занимается сбором использованных аккумуляторов и их полной переработкой.

Специалисты компании «Моквин» принимают отработанные АКБ и правильно их транспортируют. На предприятии есть специальный парк автомобилей Ford. Внутри каждой машины находятся боксы для хранения и перевозки батарей. Транспорт оборудован таким образом, чтобы исключить разлив кислоты, если на дороге произойдет непредвиденная ситуация .

Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин

Аккумуляторы, поступившие в компанию, перерабатывают на 96%. Полученные свинцовые сплавы отправляют на другие заводы-производители аккумуляторных батарей, а электролит проходит многоступенчатую фильтрацию, обогащение и возвращается в производство. Таким образом уже отработанная батарея используется повторно.

Сдавать аккумуляторы выгодно — это хороший способ не только получить дополнительные деньги, но и помочь окружающей среде. Вместо отработанных батарей, можно сразу же купить новые.

У компании «Моквин» есть собственные торговые марки — Renergy и Real Power. Эти аккумуляторы производят из своего сырья на Елабужском аккумуляторном заводе и на заводе Kainar в Казахстане. Отметим, что предприятие в Елабуге — самый современный профильный завод в России. Благодаря уникальным технологиям, там производят аккумуляторы с премиальными характеристиками, которые при этом продают по доступной цене.

Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин Барнаульская компания «Моквин». Дмитрий Лямзин

В компании «Моквин» есть отдел и для работы с юридическими лицами. Каждый менеджер знает про аккумуляторы практически все и готов ответить на любые вопросы. Только при помощи профессиональных консультантов можно решить этот вопрос от начала и до конца.

Антон Дрожжин,

начальник отдела по работе с юридическими лицами компании «Моквин»:

Наша предприятие — это прежде всего люди, большая команда. С нами сдавать АКБ просто и выгодно. Вместе мы сможем помочь природе!