«Нежизнеспособные идеи 30 лет не живут». Фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет

Алтайский краевой фитоцентр «Алфит» празднует свое 30-летие. За это время удалось помочь более 1 100 000 пациентам, в том числе и иностранным. Компания предлагает более 200 фитопрепаратов в 8 различных формах выпуска. Кроме того, фитопродукция ТМ «Алфит» представлена в 200 городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Белоруссии, Литве, Латвии, Сербии, Армении.

Борьба длиною в 30 лет

Сергей Валерьевич Корепанов, врач онколог, кандидат медицинских наук, известный фитотерапевт, говорит, что цель его работы — признание фитотерапии как части современной практической медицины. Но это задача не из простых.

Сергей Корепанов,

основатель фитоцентра «Алфит»:

— В официальной медицине фитотерапия не существовала и не существует, к сожалению, до сих пор.

В 1991 году Сергей Корепанов основал Алтайский краевой фитоцентр «Алфит», в котором врачи-онкологи, фитотерапевты консультировали пациентов по вопросам применения лекарственных растений. «30 лет назад фитотерапией не занимался никто», — подчеркивает медик.

Сергей Корепанов. Фото: Дмитрий Лямзин.

В 1996 году при фитоцентре был создан Фармацевтический завод «Гален», что позволило компании выйти на новый уровень. Сергей Корепанов разработал и внедрил в производство более 200 сборов из лекарственных растений. Под его руководством ведутся научные исследования с применением лекарственных трав в области профилактики и вспомогательного лечения онкозаболеваний и других тяжелых патологий. Эффективность фитотерапевтических средств доказана экспериментально.

И тем не менее, сетует Сергей Корепанов, для трав нет своей сертификации, и приходится подписывать свой продукт как биологически активные добавки. «Хотя травы никакого отношения к БАДам не имеют», — заключает медик.

Несмотря на подобные трудности, компания добивается больших успехов в популяризации фитотерапии. Методы лечения Сергея Корепанова пользуются спросом не только в РФ, но и за рубежом. Обучаться на курсы фитотерапевтов приезжают врачи из Японии, Франции, Германии и других стран. Услугами центра охотно пользуются пациенты, что несомненно подтверждает профессионализм команды Сергея Корепанова.

Сергей Корепанов,

основатель фитоцентра «Алфит»:

— Нежизнеспособные идеи 30 лет не живут. То, что мы существуем уже столько лет и наша продукция и услуги востребованы, — лишний раз подтверждает, что фитотерапия эффективна.

В чем преимущество фитотерапии

Сергей Корепанов подчеркивает: фитотерапия — особый подход к здоровью человека. Травы, в отличие от препаратов, не стимулируют иммунитет, они его регулируют.

Сергей Корепанов,

основатель фитоцентра «Алфит»:

— Наш организм — это сложная многоуровневая система саморегуляции. Когда мы принимаем лекарство, мы его, как гвоздем, вбиваем в эту систему, ее начинает трясти и колотить, потому что это грубое вмешательство. А растения, напротив, вплетаются природными биологическими веществами там, где в системе, скажем так, не хватает «кирпичиков».

Именно поэтому фитотерапия используется как дополнительный метод лечения и реабилитации онкологических больных. Сергей Корепанов, как опытный врач-онколог, замечает, что опухоль возникает тогда, когда организм ослабевает, а фитотерапия помогает его укрепить и повышает устойчивость к негативным воздействиям.

Сергей Корепанов. Фото: Дмитрий Лямзин.

Сергей Корепанов знает это не понаслышке, поскольку у фитоцентра «Алфит» огромный опыт работы с онкобольными — среди пациентов медцентра их 75%.

Разумеется, сфера применения фитотерапии этим не ограничивается: она помогает при болезнях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, половой сферы и т. д.

Подводя итоги

Ирина Попова, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям поздравила фитоцентр «Алфит» с праздником и выразила огромную благодарность Сергею Корепанову за развитие фитотерапии. Она также отметила огромный труд всего коллектива, благодаря которому на основе научного подхода было разработано свыше 200 рецептур из алтайских трав.

Кроме того, Ирина Попова уделила особое внимание эффективности продукции, которая «оздоравливает многих людей на протяжение десятилетий», и добавила, что лучшим показателем эффективности продукции «Алфит» является то, что ее рекомендуют многие врачи в разных уголках нашей страны.

Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин.

Сергей Корепанов,

основатель фитоцентра «Алфит»:

— Фитотерапия настолько, мне кажется, важна для здоровья людей, что, если можно было бы начать жизнь с начала, я бы многое поменял, но фитотерапией я бы хотел заняться вновь. Это самое важное дело в моей жизни. И я нисколько не жалею, что затратил на нее столько лет. И еще затрачу.

Продукция компании

Фармацевтический завод «Гален» использует оригинальные авторские технологии, большинство из которых разработаны лично Сергеем Корепановым. Продукция выпускается в нескольких формах — фитосборы в брикетах, бальзамы, пакетированные и гранулированные фиточаи, капсулы и т.д.

Но основной линейкой компании являются брикеты благодаря удобству их применения. Дозированные фитосборы в брикетах — это щадящая технология переработки растений, точная дозировка, простота применения, удобная форма выпуска. Высушенные травы измельчаются и смешиваются в необходимых пропорциях, а затем прессуются в таблетки. Таким образом в брикетах сохраняется биологическая активность целебных трав. Для получения настоя достаточно залить их кипятком на 5−8 минут. Экстракция кипятком проходит быстро и эффективно.

Сегодня предприятие выпускает несколько серий брикетированных фитосборов: «Алфит» (31 наименование), «Алфит-актив» (31 наименование), «Панталфит премиум» (12 наименований), «Гармония» (3 вида), «Алфит специальный» (7 наименований) и др.

Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин. Продукция фитоцентра «Алфит». Дмитрий Лямзин.

Учитывая мягкость действия и разноплановость выпускаемой продукции компании «Алфит», можно составлять индивидуальные оздоровительные программы на год. Записаться на прием к специалисту вы можете по телефонам: +7 (3852) 34-30-62 , +7 (983) 103-60-97 (whatsapp) или оставить заявку на сайте http://alfit-med.ru.

По авторским рецептам изготавливаются фитосборы практически на все случаи жизни, где целесообразна фитотерапия. В качестве сырья используются растения, произрастающие в экологически чистых районах Алтая.

Первому фитоцентру Алтайского края исполнилось 30 лет. Дмитрий Лямзин.

Фитоцентр «Алфит»:

Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43

Телефон +7 ( 385 2) 34−30−83

Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.

Телефон +7−983−103−61−47

Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110

Телефон +7−905−983−97−42

Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.

Телефон +7−905−983−97−35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ