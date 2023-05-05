Никто не хотел отвечать. Мэрия Барнаула не согласна с решением суда о выплате за повреждение машины

Барнаульский комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал жалобу на решение краевого арбитража в вышестоящую инстанцию. Алтайский судья, разбирая иск фирмы «Лео» к комитету, решил: именно муниципалитет, а не кто-то другой, должен возместить ущерб, полученный автомобилем из-за наезда на незакрепленный люк. Судятся из-за такой поломки отнюдь не впервые. А вот решения о том, что заплатить за ремонт машины придется из муниципального бюджета, принимаются не часто.

С чего все началось

24 октября 2022 года «Фольксваген Туарег», принадлежащий фирме «Лео», двигался по барнаульской улице Дзержинского. И напротив дома №35 наехал на крышку люка колодца ливневой канализации.

Крышка люка не была закреплена – при наезде она открылась и повредила переднее и заднее правые колеса иномарки и заднюю правую дверь. Инспектор ГИБДД, прибывший на место, в действиях водителя состава административного правонарушения не усмотрел.

По расчету эксперта, ремонт должен был обойтись в 271 тыс. рублей. Эту сумму и попыталась взыскать фирма «Лео» (зарегистрирована в Калманском районе) с барнаульского дорожного комитета. И у нее получилось: 25 апреля суд удовлетворил ее требования.

В центре Барнаула Toyota провалилась в открытый люк. Рамзес Великий в vk.com/barneos22

Кивали друг на друга

Судья Максим Кулик, разбиравший дело, подробно изучил, кто отвечает за городскую дорогу и ее люки. Мнения на этот счет в суде прозвучали противоречивые.

Представитель дорожного комитета заявил, что отвечает «Автодорстрой» - это же ему поручено содержание автодорог. Значит, иск к комитету предъявлен неправильно.

«Автодорстрой» в свою очередь перевел стрелки на комитет, ведь контроль за состоянием дорог местного значения – это его функция. А «Автодорстрой» «выполняет только те ремонтные работы, которые ему поручает комитет».

Но на суде сторонам напомнили об Уставе Барнаула - в нем контроль за сохранностью местных дорог отнесен к вопросам местного значения городского округа. И привели положение о комитете, из которого ясно - вопросы сохранности и контроля за дорогами закреплены за ним.

Барнаульские дорожники начали ремонт на Солнечной Поляне barnaul.org

Меж тем, улица Дзержинского - как раз дорога местного значения. К тому же «Автодорстрой» все планы комитета выполнил и претензий к нему не было.

Все дело в ГОСТах

Вынося решение, судья опирался, во-первых, на ГОСТы: они допускают отклонение крышки люка по вертикали не более чем на 1 см.

Во-вторых, на то, что каждый водитель, независимо от его шоферского стажа и освещенности дороги, "вправе рассчитывать на то, что дорога является безопасной и не содержит необозначенных дорожных выбоин и иных дефектов, наезд на которые ведет к серьезным повреждениям транспортного средства».

К тому же на крышку люка как причину повреждения "Фольксвагена" указывала и схема ДТП, и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Канализационный люк. Анна Зайкова

С учетом роста цен на запчасти

Решение арбитража первой инстанции - не в пользу города. Городской округ Барнаул в лице комитета по дорожному хозяйству должен выплатить фирме 271 тыс. рублей плюс 8,4 тыс. – госпошлину, и все за счет казны муниципального образования.

Интересно, что, оценивая размер ущерба, предъявленный комитету, судья учел «общеизвестный факт, что цены на запчасти автомобилей немецкого производства в настоящее время существенно выросли».

И, значит, «стоимость восстановления автомобиля определена истцом с разумной степенью достоверности».

Практика противоречивая

Вообще же, юридические и физические лица судятся из-за повреждения своих машин на шатких люках уже не первый год. Истории эти, как правило, финансово не очень емкие.

Дело в другом: за это время у судей так и не сложилось общего понимания, кто же в городе отвечает за крышки люков - коммунальщики, дорожники или муниципалитет.

Люк. Михаил Хаустов.

В 2020 году иск автовладельца-юрлица рассматривал арбитраж Ульяновской области. Судья решил: за наличие и плотность прилегания крышки люка отвечает «Ульяновскводоканал». И освободил от ответственности профильное городское ведомство.

А в том же году Центральный райсуд Барнаула возложил ответственность за поломку в сходных обстоятельствах «Ниссана Мурано» (принадлежащего уже частному лицу) на дорожников - «Центральное ДСУ».

Пару лет спустя решение, связанное с повреждением «Тойоты Лэнд Круизер 200» на незакрепленном люке, вынес Октябрьский райсуд Барнаула. На сей раз судья решил, что ответственность несет «Барнаульский водоканал».

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов.

С коммунальщиков взыскали в пользу владельца иномарки почти 1 млн рублей. И краевой суд с этим согласился.

Что касается судебного решения по делу о поломке «Фольксвагена» фирмы «Лео», то комитет по дорожному хозяйству с ним не согласен. Жалоба в вышестоящую судебную инстанцию подана 2 мая, рассмотрение дела еще не назначено.

Впрочем, если решение краевого арбитража устоится, фирма нескоро дождется его исполнения. На последнем, апрельском, заседании Барнаульской гордумы стало известно, что долг Барнаула по исполнительным листам превышает 9,1 млрд рублей. Самих же исполлистов на сегодня 172.