Гранит — твердая горная порода, которая добывается на территории России. Она используется в строительстве, в мебельном производстве. Одно из направлений применения минерала — изготовление памятников на могилу. Почему именно гранит считается самым популярным сырьем? Секрет заключается в его уникальных характеристиках. Материал способен выдержать и резкие температурные колебания, и высокую влажность, и воздействие ультрафиолетового излучения. На протяжении 50 и более лет готовые надгробия не утрачивают своего первозданного вида и свойств.