Поскольку гранитные памятники пользуются популярностью, то сегодня в Москве их продажей занимаются многие компании. Если ваша цель – купить качественное изделие по приемлемой стоимости, то сотрудничать стоит напрямую с производителем. Лидирующие позиции на московском рынке занимает компания Nisp.ru. Для удобства клиентов она собрала возможные варианты объектов в одном каталоге. Nisp.ru - памятники на могилу бывают разной ценовой категории. Можно подобрать недорогое, но качественное изделие, или элитный мемориальный комплекс с индивидуально проработанным дизайном.
Какой бы вариант из представленных в каталоге вы ни выбрали. Производитель гарантирует качество. На это есть несколько причин:
- использование сертифицированного сырья;
- современные технологии производства;
- применение новейшего оборудования;
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Способы художественного оформления памятников из гранита
Производство памятников Nisp.ru предлагает изделия, оформленные в разных стилях. Традиционно на подготовленную плиту наносится портрет умершего человека. Для изображения его портрета сегодня используются разные техники:
- фото на керамике;
- фотография на итальянской керамике;
- широкоформатная цветная печать (фотопринт);
- снимок на стекле;
- металлокерамика.
В зависимости от выбранной техники рассчитывается итоговая стоимость готового изделия. Помимо портрета умершего, на подготовленную поверхность наносится текст. Клиент может выбрать шрифт и способ нанесения:
- графировка;
- скарпель или рубленые буквы;
- позолота;
- бронза.
Также надгробие может быть оформлено с использованием акрила. Этот материал поможет нанести символы в виде ангелов, свечей, животных. Украшением также станут различные декоративные элементы из бронзы, латуни, с позолотой. Это могут быть буквы, иконы, кресты, цветы. С помощью этих элементов монумент можно сделать оригинальным и неповторимым.