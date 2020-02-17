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Nisp.ru — завод по производству памятников из гранита

Гранит — твердая горная порода, которая добывается на территории России. Она используется в строительстве, в мебельном производстве. Одно из направлений применения минерала — изготовление памятников на могилу. Почему именно гранит считается самым популярным сырьем? Секрет заключается в его уникальных характеристиках. Материал способен выдержать и резкие температурные колебания, и высокую влажность, и воздействие ультрафиолетового излучения. На протяжении 50 и более лет готовые надгробия не утрачивают своего первозданного вида и свойств.

Nisp.ru - памятники.
Nisp.ru - памятники.
Фото: архив компании ООО "АртХолдингГрупп"

Поскольку гранитные памятники пользуются популярностью, то сегодня в Москве их продажей занимаются многие компании. Если ваша цель – купить качественное изделие по приемлемой стоимости, то сотрудничать стоит напрямую с производителем. Лидирующие позиции на московском рынке занимает компания Nisp.ru. Для удобства клиентов она собрала возможные варианты объектов в одном каталоге. Nisp.ru - памятники на могилу бывают разной ценовой категории. Можно подобрать недорогое, но качественное изделие, или элитный мемориальный комплекс с индивидуально проработанным дизайном.

Какой бы вариант из представленных в каталоге вы ни выбрали. Производитель гарантирует качество. На это есть несколько причин:

  • использование сертифицированного сырья;
  • современные технологии производства;
  • применение новейшего оборудования;
  • штат квалифицированных сотрудников.
Nisp.ru - памятники.
Nisp.ru — памятники.
Фото: архив компании ООО «АртХолдингГрупп»

Способы художественного оформления памятников из гранита

Производство памятников Nisp.ru​ предлагает изделия, оформленные в разных стилях. Традиционно на подготовленную плиту наносится портрет умершего человека. Для изображения его портрета сегодня используются разные техники:

  • фото на керамике;
  • фотография на итальянской керамике;
  • широкоформатная цветная печать (фотопринт);
  • снимок на стекле;
  • металлокерамика.

В зависимости от выбранной техники рассчитывается итоговая стоимость готового изделия. Помимо портрета умершего, на подготовленную поверхность наносится текст. Клиент может выбрать шрифт и способ нанесения:

  • графировка;
  • скарпель или рубленые буквы;
  • позолота;
  • бронза.

Также надгробие может быть оформлено с использованием акрила. Этот материал поможет нанести символы в виде ангелов, свечей, животных. Украшением также станут различные декоративные элементы из бронзы, латуни, с позолотой. Это могут быть буквы, иконы, кресты, цветы. С помощью этих элементов монумент можно сделать оригинальным и неповторимым.

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