Готовимся к лету! Делаем ножки красивыми

Закончились майские праздники, пришло время, когда нужно позаботиться о красоте своих ног также, как и о красоте рук.

Заботиться о своих ногах необходимо круглый год, но в летний период особенно! Ведь в пору открытых туфель красивый педикюр становится настоящим украшением.

Чтобы внешний вид стоп и ногтей радовал уже в первые теплые дни, следует позаботиться об их состоянии заранее.

Центр красоты «Антея» подготовил для девушек и женщин несколько выгодных предложений:

При записи на педикюр ( с покрытием или без) — маникюр в подарок.

с покрытием или без) — маникюр в подарок. При записи на педикюр+маникюр — покрытие гель-лаком в подарок рук или ног ( на выбор).

Предложение действует при подписке на аккаунт @anthea_center22

Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея» Центр красоты «Антея»

Профессиональный педикюр сделает ваши ножки здоровыми и ухоженными. Летом это особенно важно!

Адрес: ул. Крупской, 143

Телефон: 8−913−024−01−88

Инстаграм: @antea_center 22