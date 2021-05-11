Готовимся к лету! Делаем ножки красивыми

Заботиться о своих ногах необходимо круглый год, но в летний период особенно! Ведь в пору открытых туфель красивый педикюр становится настоящим украшением.
Чтобы внешний вид стоп и ногтей радовал уже в первые теплые дни, следует позаботиться об их состоянии заранее.
Центр красоты «Антея» подготовил для девушек и женщин несколько выгодных предложений:
- При записи на педикюр (с покрытием или без) — маникюр в подарок.
- При записи на педикюр+маникюр — покрытие гель-лаком в подарок рук или ног (на выбор).
Предложение действует при подписке на аккаунт @anthea_center22
Профессиональный педикюр сделает ваши ножки здоровыми и ухоженными. Летом это особенно важно!
Центр красоты «Антея»
Адрес: ул. Крупской, 143
Телефон: 8−913−024−01−88
Инстаграм: @antea_center22
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