«Нортек» расширяет возможности. Губернатор Виктор Томенко побывал на открытии новой линии шинного завода

На одном из крупнейших предприятий Барнаула «Нортек» 28 апреля была запущенна новейшая промышленная линия. Парк оборудования шинного завода пополнился протекторным агрегатом китайского производства «Дуплекс». Губернатор края Виктор Томенко и глава регионального минпрома Вячеслав Химочка приехали на предприятие с рабочим визитом, чтобы посмотреть на запуск инновационного оборудования. О специфике агрегата, инвестициях и кадровом потенциале читайте в материале altapress.ru.

Непрерывное развитие

История компании «Нортек» насчитывает 65 лет. Все это время предприятие не останавливает свое развитие. Завод непрерывно повышает производительность и улучшает качество продукции. Это выгодно отражается на бренде Алтайского края как поставщика промышленных товаров.

Оборот «Нортека» растет. Производство постоянно требует притока специалистов. Вот и на новую линию было принято 40 высококвалифицированных профессионалов. К слову, с начала года количество сотрудников уже выросло на 100 человек. В планах увеличить штат. Об этом во время рабочего визита губернатора рассказал управляющий директор компании «Нортек» Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев,

управляющий директор компании «Нортек»:

— В этом году мы приняли решение взять в штат еще 250 человек. Качество продукции, которую мы сегодня выпускаем, узнаваемо. Помимо России мы поставляем шины своего производства в 36 стран мира. Например, внедорожные покрышки производят только в Барнауле, но известны они далеко за пределами города, края и даже страны. Их ценят за уникальное качество — как и завод «Нортек», такая покрышка может выехать из любых сложных условий и справиться с поставленной задачей.

Справка Завод выпускает шины пяти категорий: для индустриальных, сельскохозяйственных, грузовых, легкогрузовых машин и внедорожников. Доля продукции «Нортека» в общем объеме производимых в России покрышек: 44% - сельскохозяйственные;

35% - для КамАЗов;

12−15% - для «Газелей».

Шинный завод «Нортек». Анна Зайкова

Инвестиционная привлекательность

О приобретении оборудования «Дуплекс» руководство «Нортека» задумалось еще в 2018 году. Вскоре новый агрегат был куплен, завод инвестировал в проект 200 млн рублей.

Но в планы предприятия вмешалась пандемия — на шефмонтаж так и не приехали специалисты из Китая. Предприятие своими силами справилось с возникшей сложностью — были задействованы собственные кадры.

Инженеры провели монтаж и пусконаладочные работы, начиная с программирования и заканчивая модернизацией ряда процессов для лучшей адаптации «иностранца» к сибирским условиям.

Владимир Яковлев,

управляющий директор компании «Нортек»:

— Сотрудники «Нортека» вложили в запуск «Дуплекса» все свои силы и знания. Более того, нас в этом поддержало региональное министерство промышленности. На данный момент у нас в разработке еще один агрегат — «Триплекс». Он уже куплен и ждет шефмонтажа. В конечном итоге на предприятии в общей сложности будут работать пять протекторных агрегатов.

Виктор Томенко побывал на открытии новой линии шинного завода «Нортек». Анна Зайкова

Виктор Томенко в ходе экскурсии по цехам завода отметил, что краевые власти готовы поддерживать инвестиционные проекты не только малых и средних, но и крупных, стратегически важных предприятий. В их числе и шинный завод. Он пояснил, что правительство «заинтересовано в том, чтобы развитие продолжалось».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Мы всегда включаемся там, где требуется дополнительное стимулирование, мотивация собственников компании и ее коллектива для принятия окончательного решения по поводу инвестиций. В частности, крупные предприятия региона могут рассчитывать на субсидирование части затрат на инвестирование. В этом году на эти цели мы предусмотрели в бюджете 200 млн рублей. При этом мы рассматриваем проекты, которые способны дать краю желаемый эффект в виде новых рабочих мест, дополнительных налогов, улучшения экологии и т. д.

«Холодный» способ для горячего спроса

Шинный агрегат «Дуплекс» предназначен для выпуска заготовок протектора покрышек для грузовых и легковых машин. В отличие от прежнего устаревшего агрегата новый позволяет исключить воздействие высоких температур (благодаря машинам холодного питания), что не приводит к нарушению физико-химических свойств изделий и сводит к минимуму процент брака.

Теперь новый, «холодный» способ изготовления покрышек обеспечивает высокое качество протектора и стабильность его свойств. Автоматизация механических процессов помогает с хирургической точностью вырезать на холодной резине рисунок любой сложности. В отличие от горячего выдавливания такое вырезание протекторной ленты в целом улучшает качество продукции на выходе.

Шинный завод «Нортек». Анна Зайкова

О деталях работы новой линии Виктору Томенко и Вячеславу Химочке рассказали директор по производству Сергей Баркалов и исполнительный директор предприятия Александр Баяндин во время экскурсии по подготовительному цеху.

Гостей «Нортека» провели вдоль новой линии, запущенной в этот же день. После чего делегация отправилась в каландровый цех.

Кадровый потенциал

Во время экскурсии по заводу глава края отметил, что сегодня любой работник предприятия, особенно крупного, должен обладать высокой квалификацией. Учебные заведения региона в целом справляются со своей задачей. Они готовят молодых работников, которые впоследствии получают дополнительные компетенции на том или ином предприятии. Однако ситуация осложняется нехваткой узких, целевых специалистов.

Он пояснил, что «Нортек» уделяет особое внимание повышению квалификации своих кадров. Они не только обучаются на заводе, но и ездят на предприятия — изготовители оборудования. При этом заводчане отправляются в командировки не только по стране, но и за рубеж.

Виктор Томенко побывал на открытии новой линии шинного завода «Нортек». Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— И это очень хорошая практика. В то же время мы понимаем, что можем помочь предприятиям и населению. Для этого краевые власти разрабатывают и реализуют специальные программы. В частности, летом этого года будут запущены обучение и переподготовка жителей региона по специальностям, особо востребованным ведущими предприятиями Алтайского края. Предприятиями, реализующими ответственную социальную политику с одной стороны и инвестиционные проекты развития — с другой. В этом году для участия в программе по повышению квалификации и переподготовке на конкурсной основе будут выбраны 60 человек.

В заключение отметим, что «Нортек» предлагает очень хорошие условия для своих специалистов. Сейчас ему требуются профессионалы разного профиля. Им готовы дать высокую заработную плату, социальные гарантии и многое другое.

Шинный завод «Нортек». Анна Зайкова

Как отметил Владимир Яковлев, один из хороших стимулов для трудоустройства — зарплата, которая превышает среднее значение по региону. На заводе она начинается от 60 тыс. рублей. При этом средний заработок на предприятии более 100 тыс. рублей.

«Нортек» постоянно расширяет производство, вводя новейшее высокотехнологичное оборудование. И ему нужны высококвалифицированные специалисты.