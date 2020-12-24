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Новая АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае сделает автопутешествия еще более комфортными

В Алтайском крае в преддверии новогодних праздников открылась новая АЗС «Газпромнефть». Заправочная станция расположена на перекрестке автодорог Р-256 «Чуйский тракт» и 01К-64 Бийск-Косиха. Первыми АЗС оценят туристы, возвращающиеся из автомобильного путешествия по Горному Алтаю.

АЗС «Газпромнефть»

На АЗС реализуются топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода: бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти». Уникальная система контроля качества и количества нефтепродуктов, единая для всей сети АЗС «Газпромнефть», обеспечивает сохранность заводских характеристик топлива и точность работы топливораздаточных колонок. Контролирующие службы работают по принципу стороннего аудитора.

На АЗС есть кафе под собственной торговой маркой Drive Cafe, магазин с широким ассортиментом необходимых в дорогу товаров. Автомобилисты могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, постом подкачки шин, долива воды. К оплате принимаются банковские карты, сервисные карты «Опти 24», бесконтактные и виртуальные карты накопительной бонусной программы «Нам по пути». Найти путь до АЗС можно на сайте Сеть АЗС «Газпромнефть» или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.

АЗС «Газпромнефть»

Заправляясь на АЗС «Газпромнефть» до 31 января 2021 года включительно, автомобилисты получают двойные бонусы за заправку любым видом топлива от 30 литров. Также на АЗС действует скидка 2 рубля с каждого литра топлива при покупке кофе и скидка 3 рубля с каждого литра топлива при покупке набора кофе + хот-дог. Подробности — на сайте.

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