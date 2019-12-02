Новая Грань: об итогах года и планах на будущее

Весной 2018 года в рамках проекта «Фирсова Слобода» стартовали продажи земельных участков в четвертом загородном поселке девелопера. Данный микрорайон в отличие от предыдущих «номерных» получил свое уникальное название — Новая Грань . Что же происходит сейчас в Новой Грани и какие перспективы у этого поселка, спросим у Михаила Кочетова, директора девелоперской компании.

— В первую очередь остановимся на итогах строительного сезона 2019 года. Застройщик полностью выполнил свои обязательства в соответствии с утвержденным в начале года планом работ, а именно:

Построены дороги с бетонным покрытием по второй очереди строительства — улицы 2-я , 3-я , 4-я , 5-я и 6-я Парковые.

3-я 4-я 5-я и 6-я Парковые. Построены газораспределительные сети и сети водоснабжения для участков второй очереди строительства.

В октябре закончен монтаж системы уличного освещения микрорайона. То есть в поселке уличное освещение уже есть.

Сдана в эксплуатацию газораспределительная сеть микрорайона , и уже в первых числах декабря голубое топливо поступит в дома жителей.

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

— Да , результаты работы застройщика впечатляют. А что же покупатели участков? Идет жилищное строительство в Новой Грани?

— За полтора года, то есть по состоянию на конец ноября 2019-го, в Новой Грани продано более 30% участков (всего в поселке будет 450 домовладений).

Радует строительная активность жителей: на 53 объектах уже возводятся дома. С учетом того, что к электроэнергии и воде собственники участков 1-й очереди (в соответствии с графиком, утвержденным застройщиком) начали подключаться только в мае текущего года, мы считаем эти цифры очень хорошим результатом.

Не менее важно, что с 2019 года в микрорайоне полноценно функционирует товарищество собственников недвижимости. В сентябре состоялось общее собрание ТСН «Новая Грань», на котором был утвержден бюджет на содержание общего имущества товарищества на 2019−2020 годы.

Внутрипоселковые дороги, система уличного освещения, детская площадка, а в перспективе и площадки для сбора мусора — общая собственность товарищества, а значит, затраты на содержание в равной мере должны оплачивать все собственники участков микрорайона. К слову, эти затраты совсем невелики. Так, на 2020 год утвержден взнос на содержание общего имущества в размере 200 (двести) рублей в месяц!

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

— А что же дальше? Какие планы у застройщика?

— Планов, как всегда, громадье!

В начале декабря текущего года подрядная организация приступит к монтажу сетей электроснабжения 2-й очереди строительства ( центральная часть поселка). Завершение работ по плану — в мае 2020 г.

центральная часть поселка). Завершение работ по плану — в мае 2020 г. Весной 2020 года начнутся работы по устройству бетонных дорог , сетей водоснабжения и газораспределительной сети для участков третьей очереди строительства.

сетей водоснабжения и газораспределительной сети для участков третьей очереди строительства. К осени 2020 года «Фирсова Слобода» представит долгожданный продукт — готовые дома в поселке Новая Грань. Также клиентам будут предложены типовые проекты для строительства домов на заказ. Об этом мы обязательно расскажем подробнее в начале 2020 года.

Ну и конечно весной 2020 года в продажу поступят участки третьей очереди строительства!

Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем. Новая Грань — новый стандарт загородной жизни. Фото предоставлено рекламодателем.

В заключение добавлю, что традиционно к новогодним праздникам компания «Фирсова Слобода» подготовила подарок для всех желающих сменить городское жилье на простор и чистый воздух благоустроенного загородного поселка!

В ноябре в Новой Грани стартовала акция — колоссальные скидки на 20 участков к 2020 году!

Экономия при покупке акционных участков может составить до 146 000 рублей!

Фото предоставлено рекламодателем.

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