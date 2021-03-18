Новая налоговая инспекция и кассы на рынках. К каким новшествам готовиться Алтайскому краю

В 2021 году в Барнауле появится новая налоговая инспекция, в ФНС заработают новые электронные сервисы, а торговцев на рынках будут убеждать использовать кассы. Кроме того, некоторые налоги мы будем платить по-новому. Об этих и других новшествах — в материале altapress.ru.

Единая инспекция для проверок

Функции по проведению контрольно-аналитической работы, связанные с отработкой сложных расхождений по НДС, проведению предпроверочного анализа и выездных проверок будут сосредоточены в одном налоговом органе, расположенном в Барнауле.

Как рассказали в управлении ФНС по Алтайскому краю, вновь образованная инспекция получит право анализировать и проводить проверки в отношении субъектов бизнеса, работающих на всей территории края.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Проект по легализации

В 2021 году ФНС намерена реализовать отраслевой проект «Общественное питание», а также проект по исключению недобросовестного поведения на рынках.

Основная цель проектов — побудить людей, торгующих на рынках, к безусловному применению контрольно-кассовой техники в установленных законом случаях, объяснили в алтайском управлении ФНС.

Валенки на «Новом рынке» altapress.ru

Фиксация реальных объемов выручки через кассы в сочетании с возможностями аналитических инструментов ФНС позволит лучше понять экономику страны и ее отдельных территорий и установить адекватные налоговые ставки.

Полный переход на кассы позволит определить категории бизнеса, нуждающиеся в адресной поддержке государства, и, кроме этого, подготовит фундамент для реализации проекта УСН-онлайн.

Его задача — облегчить жизнь малому бизнесу, отменив обязанность сдачи деклараций. Применение касс — это еще и возможность обеспечить соблюдение прав потребителей и создать условия справедливой конкуренции для бизнеса.

Налоговая служба побеждает правовой нигилизм IT-технологиями. pixabay.com

«Эти мероприятия мы проводим совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественными организациями, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — объяснил руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

Электронные суперсервисы

С 1 июля 2021 года инспекции ФНС будут оказывать услугу по выдаче квалифицированного сертификата электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Доходы. Налоги. pixabay.com

Развитие этого сервиса нужно для «бесшовного» перехода от платных аккредитованных удостоверяющих центров к безвозмездной государственной услуге удостоверяющего центра ФНС России.

Кроме того, ФНС продолжит реализацию стратегии, направленной на бесконтактное администрирование. Издержки бизнеса бизнеса, связанных с представлением отчетности и уменьшения рисков неполной уплаты налогов.

Налог на имущество

В 2021 году налог на имущество физлиц за предыдущий год впервые рассчитают по кадастровой стоимости.

При этом собственники объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2012 года, получат налоговые уведомления в первый раз. Ранее им налог не исчислялся — инвентаризационной стоимости их недвижимости не существовало.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Но так как в Алтайском крае в 2021 году налог на имущество будет исчисляться от кадастровой стоимости в первый раз, то при его расчете учтут коэффициент 0,2.

Его будут применять для недвижимости, у которой исчисленный налог превышает тот, что был рассчитан по инвентаризационной стоимости. Это касается и вновь возведенных объектов.

По предварительным расчетам УФНС, сумма налога в целом по краю окажется меньше на 11%, что обусловлено применением понижающего коэффициента. Более точные сведения появятся непосредственно после проведения исчисления налога в текущем году.

Налоги. Altapress.ru.

Налог на богатых

Еще одно новшество года — с 1 января применяются две ставки НДФЛ: 13% и 15%.

Налог по повышенной ставке исчисляется с налоговых баз, превышающих 5 млн рублей. Применять ставку 15% будут также индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения.

В целом, по данным управления ФНС по Алтайскому краю, такие доходы в крае имеют около 600 физлиц.

«Уплата повышенного налога носит социальный характер, поскольку эти средства идут целевым фондом на лечение больных редкими заболеваниями детей», — прокомментировал Юрий Куриленко.

При этом в ФНС имеют достаточно аналитических инструментов, позволяющих выявить возможное занижение доходов — как и полномочий для предотвращения схем ухода от налогообложения, объяснили налоговики.

Зарплата. Анна Зайкова

Налог на крупные вклады

С 1 января клиенты банков с крупным вкладом должны будут заплатить налог на доходы физлиц (13%). Но не со всей суммы.

Раньше НДФЛ с процентных доходов надо было платить при условии, что ставка по вкладу на 5 процентных пунктов выше ключевой. Теперь ситуация изменилась.

Как будут рассчитывать налог по-новому, рассказала Ирина Куликова, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС. Налогом облагается не все процентные доходы — есть необлагаемый доход. Он рассчитывается так.

1 млн рублей х ставка ЦБ на 1 января года (за который считают налог).

Налоги. Финансы. СС0

Ирина Куликова приводит пример.

Дано: Физлицо положило в начале 2021 года во вклад 1,2 млн рублей под 5% годовых.

Других вкладов нет.

Процентный доход составит 60 000 рублей ( 1,2 млн рублей х 5%).

1,2 млн рублей х 5%). Ключевая ставка на 1 января 2021 года — 4,25%. Итого: Необлагаемый процентный доход 42 500 рублей ( 1 млн руб. х 4,25%).

1 млн руб. х 4,25%). Сумма налога к уплате: ( 60 000 рублей — 42 500 рублей) х 13% = 2 275 рублей.

Кстати, под налогообложение могут попасть и вклады меньше 1 млн рублей — подробности расскажем чуть позже.