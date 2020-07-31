Новые BMW 6 Series GT G32 LCI и 5 Series G30 LCI с выгодой до 429 000 рублей в «Европлане»

В автолизинговой компании «Европлан» новые BMW 6 Series GT G32 LCI и 5 Series G30 LCI можно оформить в лизинг на специальных условиях — с выгодой до 10% от стоимости автомобиля.

BMW 6 Series GT G32 LCI доступен в России с четырьмя вариантами двигателей. Есть варианты с 2 бензиновыми двигателями: BMW 630i и BMW 640i xDrive, и 2 дизельными: BMW 620d xDrive и BMW 630d xDrive. BMW 5 Series GT G30 LCI клиенты могут приобрести с 4-мя бензиновыми модификациями двигателей и 3-мя дизельными. Все версии идут с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic и функцией Auto Start/Stop.

Новинки можно оформить в лизинг в «Европлане» на гибких условиях. Оба автомобиля доступны в лизинг с минимальным ежемесячным платежом. При приобретении BMW 5 Series GT G30 LCI он составит 37 100 руб., BMW 6 Series GT G32 LCI — от 45 800 руб. Также есть возможность оформить автомобили с авансом от 5% и нулевым удорожанием*.

Кроме того, при лизинге BMW 6 Series GT G32 LCI и 5 Series G30 LCI «Европлан» оплатит клиентам систему мониторинга или спутниковую противоугонную систему.

* АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. Ежемесячный платеж от 37 100 руб.: аванс 44,10% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 3,64%. Аванс от 5%: ежемесячный платёж от 265 910 руб., удорожание 0%, срок лизинга 12 месяцев. Расчёты приведены в рублях для автомобиля BMW 5 Series G30 LCI с рекомендованной ценой от 3 470 000 рублей и выкупным платежом 3%. Ежемесячный платеж от 45 867 руб.: аванс 44,10% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 2,70%. Аванс от 5%: ежемесячный платёж от 328 338 руб., удорожание 0%, срок лизинга 12 месяцев. Расчёты приведены в рублях для автомобиля BMW 6 Series G32 LCI с рекомендованной ценой от 4 290 000 рублей и выкупным платежом 3%.