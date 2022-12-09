Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил новогоднюю акцию для новых клиентов. Компания удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц абоненты Tele2 будут получать двойной объем трафика. Предложение доступно для новых клиентов компании при подключении к Tele2 до 17 января 2023 года.

Tele2 поддерживает образ жизни пользователей мобильных услуг и следует трендам. В канун новогодних праздников оператор запускает специальное предложение: новые абоненты оператора получат в два раза больше интернета за стандартную стоимость. В Tele2 уверены, что акция будет интересна потенциальным клиентам и привлечет в сеть оператора активных пользователей интернета. Они по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании.

Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл»

Участники акции получат не просто разовый бонус, а двойной объем интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет действует бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Его можно использовать по назначению, делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2, продавать на «Маркете Tele2» или переносить на следующий месяц.

Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 с 7 декабря 2022 года по 17 января 2023 года на тарифы: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или Black. Подробнее — на tele2.ru.