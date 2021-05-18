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Новые направления экспорта: сухопутный маршрут ускорит перевозку грузов из Алтайского края в Турцию до 14 дней

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова и ОА «Новосибирскхлебпродукт», в рамках долгосрочного сотрудничества, первыми в Алтайском крае осуществили отгрузку партии пищевых пшеничных отрубей массой 420 тн в Турцию по сухопутному транспортному коридору Баку — Тбилиси—Карс.

Новые вагоны-зерновозы.
Новые вагоны-зерновозы.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Продукция ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова будет доставлена в адрес покупателя напрямую железнодорожным транспортом, минуя традиционный морской путь по Черному морю. Срок доставки составит примерно 14 дней, что вдвое быстрее мультимодальной перевозки.

Новый маршрут позволит увеличить экспорт продукции предприятия, снизить затраты на транспортировку за счет исключения перевалки грузов в морских портах и фрахт судов.

Реализация технологии прямого железнодорожного сообщения по территории Азербайджана и Грузии стало результатом работы Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, АО «РЖД Логистика», железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции, ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и АО «Новосибирскхлебпродукт».

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