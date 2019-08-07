Новые правила комфорта: плати еще больше. Вы согласны?

В 2019 году население по-прежнему беднеет: в первом полугодии реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, отчитался Росстат. Тренд, к сожалению, будет развиваться. Из свежих новостей — с 1 июля в Алтайском крае подорожало отопление, скоро вырастут цены на жилье. Комфортная жизнь становится еще дороже? Давайте разбираться.

Дорогое тепло

Самая «тяжелая» строчка в квитанции на оплату коммунальных услуг — теплоснабжение. С 1 июля нескольким котельным Алтайского края установили новый тариф. Самый высокий — жителям села Леньки Благовещенского района: 3716,92 вместо 1136,65 рубля за гигакалорию. Для большинства потребителей Барнаула, получающих услугу от «Барнаульской генерации», отопление подорожает на 2,4%, до 1902,9 рубля.

«Правильные» дома с надежными и энергоэффективными окнами. Анна Зайкова.

В таких условиях арендаторы и покупатели квартир целенаправленно ищут жилье в домах, построенных с использованием тепло­сберегающих технологий. Как правило, это новостройки. Платить за тепло в них придется заметно меньше, чем в хрущевках или советских панельках.

А будет еще дороже

Вообще, 1 июля можно назначить датой, с которой в стране начался новый скачок цен. Почему? Потому что с этого периода обычное долевое строительство превратилось в проектное финансирование. Изменившийся закон «забрал» у застройщиков деньги граждан, чтобы сберечь их на эскроу-счетах. Взамен им предложены процентные банковские кредиты. Одни, оптимисты, считают, что это приведет к росту стоимости «квадрата» на 10−15%, другие говорят о 30%-ном скачке.

То есть если сейчас студия площадью 24 «квадрата» стоит 1,5 млн рублей, то через год-два застройщик может попросить за нее почти 2 млн! Простят ли ему при этом сквозняк от окон, наледь на стеклопакетах, иней на пластиковом профиле и гигантские счета за коммуналку? Ответ очевиден.

«Я не настолько богатый, чтобы покупать дешевые вещи!» — этот девиз точно подходит к выбору качественных окон.

«Правильные» дома с надежными и энергоэффективными окнами. Анна Зайкова.

Что делать?

Когда цены растут, а доходы — нет, секрет комфортной жизни простой: строителям строить хорошо, покупателям квартир выбирать «правильные» дома. В помощь — надежные и энергоэффективные окна. Они не пропускают в помещение холод зимой и жару летом, поэтому сэкономят теплоэнергию до 35%, а значит, бюджет семьи.

Такие окна в Барнауле и Сибирском округе устанавливает компания «АЛЬКОН». Для этого она оснастила производство зарекомендовавшим себя оборудованием, всегда выбирает добросовестных поставщиков и комплектующие для создания высококачест­венных конструкций, оказывает образцовые монтажные услуги.

80% заказчиков рекомендуют «АЛЬКОН» друзьям, родным и коллегам. Они сами повторно обращаются в компанию, если меняют местожительство или строят здание для бизнеса. Это лучшее подтверждение репутации компании.

«АЛЬКОН» предлагает продукцию, соответствующую европейскому знаку качества RAL. Он жест­че, чем отечест­венный ГОСТ, поэтому у новоселов нет нареканий к качест­ву окон.

«Правильные» дома с надежными и энергоэффективными окнами. Анна Зайкова.

Результат вашего решения

Представьте картину: человек купил долгожданную квартиру в новостройке, влез в ипотеку, сделал отличный ремонт. Но выясняется, что дешевые «черновые» окна от застройщика пропускают шум, промерзают зимой, вечно мокрые и из них постоянно сквозит. Прощайте, мечты о жизни в комфорте, тепле и уюте! Здравствуйте, новые траты, суды, если повезет, гарантийный ремонт и гневные рассказы о невзгодах на каждом углу.

«Правильные» дома с надежными и энергоэффективными окнами. Анна Зайкова.

Это классический пример репутационных рисков застройщиков. Но с «АЛЬКОН» они надежно защищены от них. Энергоэффективные конструкции компании прослужат 10, 20, а то и 40 лет и помогут экономить семейный бюджет.

Репутация, как говорят в ИСК «Вира-Строй», — основной критерий, по которому покупатель выбирает застройщика. Застройщик несет юридическую и гарантийную ответственность за все виды строительных работ, поэтому старается привлекать профессиональных подрядчиков. Ему нужно выбирать подрядчиков, которые предлагают оптимальные цены, но работают с качественным сырьем. Так он может удержать рост стоимости квадратного метра, но оставить качество на прежнем уровне.

С 2015 года партнер ИСК «Вира-Строй» по остеклению балконов и лоджий в ЖК «Матрешки» — «АЛЬКОН». Это один из флагманов оконного рынка в Алтайском крае, который всегда старается учесть пожелания строительной компании и реализовывает проекты в срок, подчеркивает застройщик.

Конструкции «АЛЬКОН» — это легко, удобно, красиво, экономно. Они в тренде: интересны, необычны и оригинальны. С ними покупатели недвижимости будут чувствовать себя дома замечательно и комфортно.

Партнеры «АЛЬКОН»

Команда «АЛЬКОН» пользуется доверием не только частных заказчиков. На ее счету также крупные, значимые объекты: СК «Вира-Строй», ИСК «Союз», «Строительной перспективы», СК «Сибирия», УФМС России по Алтайскому краю, гипермаркет «Леруа Мерлен», Бочкаревский пивоваренный завод, «Алтайлес», автоцентр Datsun, горнолыжный комплекс «Авальман», клиника микрохирургии глаза «Евростиль», Краевой госпиталь ветеранов войн, барнаульский зоопарк «Лесная сказка», Сибирский бильярдный центр «Богема», рынок «Янтарный», сеть супермаркетов «Лента», офисный центр «Пилот», «НСГ-Росэнерго», Федеральная сеть автосервисов Fit Service, НСГ-Рос­энерго (г. Красноярск) и другие.

Поздравляем с Днем строителя!

Елена Прокопьева,

заместитель гендиректора по развитию и связям с общественностью компании «АЛЬКОН»:

Елена Прокопьева. Фото: архив ООО «АЛЬКОН» От души поздравляем всех причастных к Дню строителя. Все, что окружает нас сегодня, — это результат вашего ежедневного труда. Команда «АЛЬКОН» благодарит вас за работу, этот важный труд невозможно переоценить. Мы счастливы, что более 16 лет участвуем в оригинальных проектах и вместе с вами делаем облик Барнаула динамичным и современным. Под потребности рынка выпускаем окна для любого климата, любых архитектурных и стилистических задач. Вместе с вами мы работаем над тем, чтобы сделать наш мир еще более красивым, комфортным и безопасным. Поздравляем партнеров и друзей, всех, кто строит наше будущее, ценит прошлое и создает настоящее. «АЛЬКОН» с вами! Надежно. Навсегда.