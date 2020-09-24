Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу

Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства о поверке владельцам квартир будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер.
По новым правилам, специалист должен будет в течение суток внести данные о поверке счетчика в реестр ФГИС «Аршин».
Владелец счетчика сможет получить доступ к данным по номеру счетчика в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений».
Самим пользователям отдельно ничего делать не надо, пишет «Росбалт».
Выданные ранее бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу только до указанного срока очередной поверки счетчика.
Новые правила связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии, который действет с 1 июля.