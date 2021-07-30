Новые предложения лизинговой компании Европлан по грузовой и спецтехнике

Новая техника EP Equipment в лизинг со скидкой до 3%

«Европлан» совместно с партнером ООО «Литавис» предлагает новую складскую технику EP Equipment. Выгода наших клиентов может составить до 3%. А минимальный аванс составит всего 5%.

Акция «Европлана» распространяется на весь модельный ряд специальной техники: штаблеры, паллетоперевозчики, погрузчики. В том числе такие востребованные клиентами модели, как: штабелер самоходный ES16−16WA и электрический вилочный погрузчик CPD18F8.

EP Equipment — один из ведущих мировых производителей вилочных погрузчиков и складской техники. Оборудование этой марки помогает повысить производительность и безопасность работы на складе.

В «Европлане» FUSO CANTER с экономией до 550 000 рублей

Лизинговая компания «Европлан» предлагает оформить в лизинг грузовые автомобили Fuso Canter на специальных условиях:

скидка с розничной цены от производителя;

топливная карта номиналом 50 000 руб. с широкой сетью покрытия АЗС в подарок;

дополнительный топливный бак из нержавеющей стали на 160 л в подарок ( общий объем топливных баков составляет 260 л.);

общий объем топливных баков составляет 260 л.); бесплатная установка тахографа Continental DTCO 3283 с СКЗИ.

Общая экономия клиентов «Европлана» при оформлении договора лизинга в рамках акции может составить до 550 тыс. рублей.

В акции участвуют все модификации грузовиков на основе шасси FUSO, в том числе такие популярные модели, как: промтоварный фургон Fuso Canter TF 7,5 тонн и бортовая платформа Fuso Canter TF 8,5 тонн.

Все модели можно оформить в лизинг в «Европлане» с минимальным авансом 5% и удорожанием от 3%. Mitsubishi Fuso Canter — лёгкие коммерческие грузовики с повышенной грузоподъемностью, отлично зарекомендовали себя и востребованы российским бизнесом.

Бесплатно: система логистики и ее облуживание от «Европлана»

«Европлан» предлагает клиентам при оформлении в лизинг грузовых автомобилей, автобусов, автотранспорта специального назначения и самоходного транспорта получить бесплатно систему логистики (мониторинга) с обслуживанием на весь срок лизинга.

Система логистики позволяет отслеживать местонахождение автотранспорта, контролировать маршруты следования, время простоя, соблюдение рабочего графика водителем, выгружать готовые путевые листы и многое другое.

Благодаря системе логистики можно значительно ускорить время обслуживания клиента, снизить аварийность, сократить расходы на сервисное обслуживание на 10−15%, расходы на ГСМ — на 20−35%.

Условия акции:

оформить договор лизинга на срок от 47 месяцев до 30.09.2021;

активировать систему в личном кабинете «Мой Европлан».

Вы получите ваше транспортное средство с уже установленной системой логистики. Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®