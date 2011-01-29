Новые решения в благоустройстве территорий от компании Стандартпарк

Купить решетки для газона в компании Стандартпарк
В обновленном каталоге товаров Standartpark появились улучшенные модели решеток для газона, садовых бордюров, геотекстиля, элементов водоотведения, грязезащитных средств. Новые газонные решетки отличаются улучшенными параметрами:
- малым весом;
- удобством конструкции;
- повышенной прочностью, способностью выдерживать значительные нагрузки;
- надежными соединительными элементами;
- легкостью монтажа;
- безопасностью эксплуатации.
Зеленые или черные газонные решетки без последствий выдерживают наезды грузовых автомобилей или спецтранспорта. Продукты рекомендованы для укрепления проходов, подъездных путей к загородным домам, насыпей, участков городского озеленения, оформления прилегающих территорий торгово-развлекательных центров, спортивных сооружений, многоуровневых паркингов или современных экостоянок.
Заказать проект благоустройства участка в Стандартпарк
Корпоративным и частным клиентам поставщик предлагает дополнительные услуги по установке систем водоотведения, обустройству территорий. Сервисное обслуживание включает:
- разработку технического проекта благоустройства участка;
- доставку материалов на объект;
- монтаж конструктивных элементов;
- пуско-наладочные работы.
Моментальный онлайн калькулятор помогает пользователям самостоятельно рассчитать количество герметика для монтажа дренажных систем, определить размеры или оптимальный материал водоотводных лотков. По заданию клиентов опытные инженеры разрабатывают техническое решение с учетом назначения участка, выполняют точный расчет необходимых материалов.
Желающим заказать инженерный проект благоустройства участка в компании Стандартпарк достаточно позвонить в региональный офис или оформить онлайн заявку в разделе обратной связи на сайте поставщика.