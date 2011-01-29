Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
25

Новые решения в благоустройстве территорий от компании Стандартпарк

Торгово-производственная компания расширяет географию присутствия и линейку современных продуктов для благоустройства территорий загородных владений, городских улиц, дворов, скверов, набережных и даже паркингов. Грязезащитные, дренажные системы Стандартпарк, газонные решетки, геотекстиль, ограждения, средства организации дорожного движения или парковок, малые архитектурные формы и парковая мебель успешно применяются в обустройстве объектов любого назначения. Государственным или муниципальным учреждениям Алтайского края, владельцам бизнеса и частным лицам доступен комплекс услуг Standartpark по оформлению территорий — от создания проекта до запуска и проверки систем.

Купить решетки для газона в компании Стандартпарк

В обновленном каталоге товаров Standartpark появились улучшенные модели решеток для газона, садовых бордюров, геотекстиля, элементов водоотведения, грязезащитных средств. Новые газонные решетки отличаются улучшенными параметрами:

  • малым весом;
  • удобством конструкции;
  • повышенной прочностью, способностью выдерживать значительные нагрузки;
  • надежными соединительными элементами;
  • легкостью монтажа;
  • безопасностью эксплуатации.

Зеленые или черные газонные решетки без последствий выдерживают наезды грузовых автомобилей или спецтранспорта. Продукты рекомендованы для укрепления проходов, подъездных путей к загородным домам, насыпей, участков городского озеленения, оформления прилегающих территорий торгово-развлекательных центров, спортивных сооружений, многоуровневых паркингов или современных экостоянок.

Заказать проект благоустройства участка в Стандартпарк

Корпоративным и частным клиентам поставщик предлагает дополнительные услуги по установке систем водоотведения, обустройству территорий. Сервисное обслуживание включает:

  • разработку технического проекта благоустройства участка;
  • доставку материалов на объект;
  • монтаж конструктивных элементов;
  • пуско-наладочные работы.

Моментальный онлайн калькулятор помогает пользователям самостоятельно рассчитать количество герметика для монтажа дренажных систем, определить размеры или оптимальный материал водоотводных лотков. По заданию клиентов опытные инженеры разрабатывают техническое решение с учетом назначения участка, выполняют точный расчет необходимых материалов.

Желающим заказать инженерный проект благоустройства участка в компании Стандартпарк достаточно позвонить в региональный офис или оформить онлайн заявку в разделе обратной связи на сайте поставщика.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость