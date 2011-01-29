Новые решения в благоустройстве территорий от компании Стандартпарк

Торгово-производственная компания расширяет географию присутствия и линейку современных продуктов для благоустройства территорий загородных владений, городских улиц, дворов, скверов, набережных и даже паркингов. Грязезащитные, дренажные системы Стандартпарк, газонные решетки, геотекстиль, ограждения, средства организации дорожного движения или парковок, малые архитектурные формы и парковая мебель успешно применяются в обустройстве объектов любого назначения. Государственным или муниципальным учреждениям Алтайского края, владельцам бизнеса и частным лицам доступен комплекс услуг Standartpark по оформлению территорий — от создания проекта до запуска и проверки систем.