Из Барнаула с комфортом можно улететь в Красноярск

Авиакомпания «КрасЭйр» («Красноярские авиалинии») приняла решение заменить старые самолеты Ан-24 и Ан-26 на более современный АТР-72 на внутренних рейсах в Новокузнецк и Барнаул.

Как подчеркнули в авиакомпании, новые самолеты уже зарегистрированы в реестре воздушных судов РФ и прошли техническое обслуживание.

Турбино-винтовой самолет АТР-72 был изобретен франко-итальянским концерном ATR для использования на внутренних авиалиниях.

Среднемагистральный лайнер рассчитан на 72−74 пассажира и способен преодолевать расстояние 1300 км за один рейс.

Пассажиры входят в салон через заднюю дверь, а передняя предназначена для загрузки багажа.

Расстояние от Барнаула до Красноярска самолет преодолевает примерно за пару часов. Стоимость билета начинается от 4 тыс. рублей.