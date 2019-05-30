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Как обновили и когда откроют городской пляж в Барнауле

Единственный муниципальный пляж в Барнауле к новому купальному сезону обновили и расширили. Открыть его планируют к 9−10 июня. В администрации города рассказали, какие изменения произошли на о. Помазкин.

Барнаульский пляж на острове Помазкин.
Барнаульский пляж на острове Помазкин.
barnaul.org

Зону отдыха на пляже расширили и обновили песок. Для этого его намыли около 30 тысяч кубометров.

Акваторию пляжа углубили до пяти метров. Когда спадет уровень воды в Оби, песок разровняют. В мэрии уверяют, что после этого даже при шестиметровом уровне воды пляж не затопит.

Для оборудования пляжа также купили новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины, которые должны привезти 1 июня. На территории установят контейнеры для мусора и новую торговую палатку.

Для обеспечения безопасности обучили шесть спасателей.

Напомним, из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих будет доставлять маршрутный автобус № 101.

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