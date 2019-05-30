Как обновили и когда откроют городской пляж в Барнауле

Зону отдыха на пляже расширили и обновили песок. Для этого его намыли около 30 тысяч кубометров.
Акваторию пляжа углубили до пяти метров. Когда спадет уровень воды в Оби, песок разровняют. В мэрии уверяют, что после этого даже при шестиметровом уровне воды пляж не затопит.
Для оборудования пляжа также купили новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины, которые должны привезти 1 июня. На территории установят контейнеры для мусора и новую торговую палатку.
Для обеспечения безопасности обучили шесть спасателей.
Напомним, из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих будет доставлять маршрутный автобус № 101.