Новые турецкие сериалы как способ отвлечься от рутины

Сериалы турецкого производства — яркие, страстные, динамичные и лиричные одновременно. Это не классические «мыльные оперы», а качественное кино с увлекательной сюжетной линией. Съемка сериалов в солнечной Турции давно поставлена на поток. Поэтому телезрители могут ежедневно наслаждаться просмотром. Представляем увлекательные новинки, чтобы забыть о повседневных рутинных делах.

«Между миром и мной»

Новинка, о которой много говорили, которую ждали. Премьерная серия уже вышла. Этот сериал с невероятно красивыми актерами (Демет Оздемир, Бугра Гюльсой) рассказывает о владелице PR-компании Илькин. Наслаждаясь отношениями со своим возлюбленным, женщина решает устроить ему необычную проверку чувств на прочность. Интриги, красивые панорамы — главная «изюминка» этого сериала. Чем закончится проверка на доверие? Турецкие сериалы всегда интригуют, так что стоит обязательно досмотреть все серии до конца.

«Будущее продлится долго»

Замечательная молодежная адаптация нашумевшего американского сериала «Беверли Хиллз 90210». В основе сюжета супружеская пара, которая со своими детьми-близнецами переезжает в один из самых богатых и престижных районов. Брат и сестра идут в школу, где сталкиваются с так называемой «золотой» молодежью. Отношения складываются непросто. Сериал раскрывает все проблемы обеспеченных молодых людей и девушек, у которых неизменно возникают противоречия.

«Королева сердец»

Турецкая красавица-актриса Алина Боз играет Зейнап — девушку из бедной семьи. С юных лет она понимает, что без денег можно «купить только воздух». Но Зейнап хочется блистать, добиваться всего на свете, делать роскошные покупки. Судьба предоставляет девушке такой шанс. На день рождения она получает крупную сумму денег, а также знакомится с обеспеченным молодым мужчиной. Похоже, что теперь перед Зейнап открываются двери «высшего общества». Но сможет ли она стать его частью?

«Лучик света»

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Еще одна премьера запланирована на осень 2022 год. Это Лучик света турецкий сериал от создателей знаменитой «Дочери посла». Главная героиня — молодая женщина по имени Элиф. Она старается жить обычной жизнью, но сталкивается с новыми болезненными событиями. Это сериал о внутренней трансформации сильной женщины, которая после гибели мужа узнает о его измене.

Новые турецкие сериалы уже стартовали или только начнутся осенью 2022 года. Их просмотр увлечет телезрителей в мир страстей, измен, предательства и всепоглощающей любви.

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