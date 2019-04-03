В феврале на заседании комиссии Министерства экономического развития РФ был озвучен список банков, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса, в который был вновь включен Банк «Левобережный». * О кредитах по эффективной ставке 8,5% годовых в интервью с Людмилой Глушковой, кандидатом экономических наук, заместителем генерального директора Банка «Левобережный» (ПАО) .

— Банк «Левобережный» не в первый раз становится проводником государственных программ. Насколько эти программы сегодня нужны предпринимателям?

— Эти программы действительно необходимы бизнесу, но не все предприниматели верят в их эффективность. На самом деле программы реально работают. Так, в рамках программы льготного кредитования бизнеса по сниженной ставке, запущенной Минэкономразвития РФ год назад, мы выдали малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей 130 кредитов на сумму 3,2 млрд рублей.

— 8,5% годовых. Это звучит весьма привлекательно. Действительно ли кредиты выдаются именно под эту ставку?

— Действительно. Однако может существовать комиссия за невыбранный лимит: если предприниматель планирует осваивать средства поэтапно, например, часть в марте, затем в апреле и далее в июне, то он должен оплатить комиссию за резервирование кредитных средств. Если заемщик сразу берет всю сумму кредита, то эффективная ставка 8,5% годовых. Кроме этого Минэкономразвития разрешило взимать комиссию за досрочное погашение кредита.

— Кто может рассчитывать на получение льготного кредита?

— Кредит может получить субъект, включенный в Единый реестр малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в одной из приоритетных отраслей экономики. ** Кроме того, представитель МСП должен быть налоговым резидентом РФ, платить все налоги, не находиться в состоянии ликвидации или банкротства, не иметь задолженностей по заработной плате, при этом ему необходимо иметь хорошую кредитную историю либо не иметь ее вовсе. Наконец, предприниматель не должен иметь просрочек по кредитам, поручительствам, гарантиям.

— На что можно взять кредит под 8,5% годовых?

Программа подразумевает и инвестирование, и пополнение оборотных средств. Условия по срокам и по сумме следующие: если это пополнение оборотных средств, то сумма составит от 3 млн до 100 млн рублей, и максимальный срок кредитования — 3 года. По инвестициям сумма составит от 3 млн до 1 млрд рублей, срок кредитования по программе — до 10 лет.

— Может ли микробизнес получить кредит по такой льготной ставке? Насколько активно Банк «Левобережный» работает с микропредприятиями?

— Конечно, у Банка «Левобережный» есть специализированное управление, работающее с микро- и малым бизнесом. Мы понимаем, что в этом сегменте есть большой интерес к таким программам, так как для них это очень привлекательная ставка.

В этом году появился один очень важный критерий для уполномоченных банков: доля миробизнеса в кредитовании должна составлять не менее 10%. При невыполнении этой нормы банк нарушает критерии программы. В предыдущей программе такого жесткого требования не было.

— В прошлом году Банк «Левобережный» участвовал в аналогичной программе, в рамках которой ставка по кредиту составляла 6,5% годовых. Какие еще изменения были внесены в новую программу?

— Хочу сказать, что в этом году еще больше предпринимателей смогут получить льготное кредитование, так как список приоритетных отраслей был расширен и впервые включил сферу розничной торговли. А торговый сегмент бизнеса у нас в регионе достигает 60%. Правда, есть ограничение: предприятия торговли могут взять льготный кредит только на инвестиционные цели.

— Что значит для Банка «Левобережный» статус уполномоченного банка?

— Задача нашего банка — быть проводником льготных программ. Мы 28 лет работаем на территории Сибири и лучше знаем своих предпринимателей. Я думаю, что мы можем вселить в них уверенность, что получить льготную ставку по кредиту на развитие своего бизнеса — это реально.

Полные условия Программы льготного кредитования по ставке 8,5% годовых

Процентная ставка по кредиту для заемщика — до 8,5% годовых. Цели кредитования: инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств.

Залог: недвижимость, автотранспорт (остается в пользовании заемщика), товары в обороте, готовая продукция, запасы сырья на складе, иные виды залога. Размер кредита — от 3 млн рублей. Сроки кредитования — до 3-х лет — на пополнение оборотных средств и до 10 лет — на инвестиционные цели. Форма выдачи — кредит, кредитная линия. Условия предоставления кредита (лимита кредитной линии) рассматриваются индивидуально по каждому клиенту. Комиссии не взимаются (за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной линии), взимаемой за неиспользованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита, а также штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора. Программа льготного кредитования — совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и Корпорации МСП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. Период действия Программы 8.5 — 2019−2024 годы.

Требования к заемщику Является субъектом малого и среднего предпринимательства , включён в Единый реестр МСП.

включён в Единый реестр МСП. Осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню согласно списку приоритетных отраслей.

Является налоговым резидентом РФ.

В отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности ( банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( банкротстве).

банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности банкротстве). Не имеет по состоянию на любую дату в течение периода , равного 30 календарным дням , предшествующего дате заключения кредитного договора ( соглашения), просроченной задолженности по налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

равного 30 календарным дням предшествующего дате заключения кредитного договора соглашения), просроченной задолженности по налогам сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. Не имеет задолженности перед работниками ( персоналом) по заработной плате

персоналом) по заработной плате Не имеет просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля ( положительная кредитная история).

положительная кредитная история). Нет ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализацию полезных ископаемых; кредитные и страховые организации , инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг , ломбарды; участники соглашений о разделе продукции , игорный бизнес.

*Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764).

** Полный список приоритетных отраслей представлен в Постановлении Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г.

Источник: Банк «Левобережный» (ПАО)