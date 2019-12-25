Среди населения есть группа людей, которым требуется особое внимание. Это пожилые люди. Почти в каждой семье есть такой человек, поэтому нам знакомо желание сделать его жизнь комфортной и счастливой. Но для этого ему требуется уделять львиную долю своего времени. А это доступно не всем.

Пансионат «Новые Зори» оказывает качественную, квалифицированную помощь тем, кому это по-настоящему нужно. Здесь найдут подход к каждому человеку. Ведь, когда речь идет о пансионате для престарелых, на первый план выходит необходимость обеспечить человеку домашний уют вне дома.

Пансионат «Новые Зори»

Наш пансионат организован в типовом здании ЦРБ. Здание было полностью отремонтировано под нужды постояльцев: 1, 2, 3-х местные комнаты для проживания с санузлом и душем, функциональными и высокими кроватями, с которых легко встать без посторонней помощи, широкими дверными проемами для инвалидных колясок. На всей территории нет порогов. Везде, где нужно, есть поручни и ручки. На входах оборудованы пандусы.

Пансионат «Новые Зори»

Расположился пансионат на обширной территории прямо на окраине соснового бора под Барнаулом. Лесной воздух, дворик, оборудованный дорожками и скамейками, центр которого украшен красивой елью, и ухоженный газон сделают прогулки постояльцев особенно приятными. А отдельная вместительная парковка поможет посетителям «Новых Зорь» не тратить ценное время на поиск парковочного места.

Пансионат «Новые Зори»

В пансионат проведена современная система вентиляции, которая делает воздух в помещениях свежим. К зданию подведена новая теплотрасса, мощная система отопления учитывает особую потребность в тепле для пожилых людей. Подведены новые трубы водоснабжения, заменена система канализации. Смонтирована современная система пожарной сигнализации, испытан пожарный водопровод.

Пансионат «Новые Зори»

Здесь постояльцы будут в безопасности. Круглосуточно на территории и в общих помещениях ведется видеонаблюдение. Видеокамеру можно установить и в комнате, чтобы родственники прямо в смартфоне могли видеть, что там происходит. Место сестры-сиделки оборудовано монитором видеонаблюдения и пультом для приема вызовов от каждого места постояльца.

В отличие от государственных пансионатов, здесь не потребуют множества бумаг, справок. В отличие от государственных паллиативных больниц, здесь не нужно ждать большую очередь.

Пансионат «Новые Зори»

«Новые зори» — это не дешевый вариант. Но цена полностью соответствует уютному размещению, качеству ухода и достойному обслуживанию.

Пансионат «Новые Зори» открыт, и уже готов принимать своих первых постояльцев. Мы готовы предложить свои услуги по уходу за вашими близкими, качественно, профессионально, конфиденциально. Рады будем ответить на все ваши вопросы, как по контактным телефонам, так и при личной встрече, на нашей или на вашей территории.

Также ждем заинтересованных в сотрудничестве благотворительных фондов и коммерческих организаций.

Телефоны для справок: 69−00−08, 69−07−08