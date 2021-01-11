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Потребитель

Новыми требованиями к сигаретам озадачились в России

МЧС России вместе с Минздравом подготовят новые требования к сигаретам, сообщает ТАСС. Таким образом власти хотят в том числе снизить количества пожаров, возникающих из-за окурков.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, сейчас прорабатывается стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими.

«Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснил представитель МЧС.

Он выразил надежду, что соответствующий стандарт будет утвержден в России хотя бы через два года, пишет Lenta.ru.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что в России минимальная цена пачки сигарет после принятия нового закона составит примерно 106 рублей. Новые нормы должны вступить в силу 1 апреля.

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