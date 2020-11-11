Новинка BMW 4 серии Coupe на специальных условиях в «Европлане»

В «Европлане» можно оформить в лизинг новинку BMW 4 серии Coupe (G22) с выгодой 10%.

Минимальная рыночная цена модели составляет 3 270 000 рублей, а значит, оформляя ее в лизинг в Европлане, можно сэкономить около 300 тыс. рублей.

Производство автомобиля осуществляется на заводе в Дингольфинге (Германия).

На российском рынке будут доступны четыре модификации новинки: флагманский BMW M440i xDrive Coupe с 6-цилиндровым бензиновым двигателем, бензиновый BMW 420i Coupe, дизельные BMW 420d Coupe и BMW 420d xDrive Coupe. Автомобиль стал еще более безопасным и удобным, он оснащен большим числом систем помощи водителю, чем предыдущее поколение Coupe.

Клиенты «Европлана» могут не только оформить новинку с выгодой, но и получить полный спектр необходимых автоуслуг.