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Новинки на Wink: «Никто» в переводе Гоблина и «Бендер: Золото империи»

Цифровой видеосервис Wink «Ростелекома» представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река», а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Новинки на Wink.
Новинки на Wink.
ПАО «Ростелеком»

Любителей французского кино порадует комедийный боевик «Коп на драйве». Райан — самый нелепый коп в подразделении, узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Премьера драматического фильма «Красная река» состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года. Цифровая премьера будет доступна в Wink с 6 августа.

Премьера нового перевода Гоблина — фильм «Никто» ждет подписчиков видеосервиса 10 августа. Это новый американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. Приключенческая киноистория «Бендер: Золото империи» — сиквел приключений знаменитого афериста. Главные герои фильма — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева» в период Гражданской войны 1918−1920 годов. Первую часть, «Бендер: Начало», можно посмотреть в Wink с 6 августа, вторая — будет доступна с 27 августа.

В подписке Wink появятся также два новых мультфильма — «Том и Джерри» (2021) и «Райя и последний дракон».

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