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Новый алтайский завод отгрузил на экспорт первую партию плит MDF

Павловский деревообрабатывающий комбинат (входит в лесную холдинговую компанию «Алтайлес») спустя два месяца после тестового запуска завода по производству плит MDF, отгрузил первую партию продукции зарубежным покупателям.

Павловский ДОК. Первая партия плит MDF на экспорт.
Павловский ДОК. Первая партия плит MDF на экспорт.
ЛХК "Алтайлес"

Первые 100 м3 плиты были отправлены в Киргизию и Узбекистан. В ближайшее время плиты MDF и HDF будут экспортироваться и в другие страны. Компания ведет соответствующие переговоры с потенциальными клиентами.

Дмитрий Логинов,
коммерческий директор холдинга «Алтайлес»:

С момента запуска производства древесноволокнистых плит на завода было произведено 7827 м3 продукции. Из них 4256 м3 отправлено покупателям. Уже сейчас мы можем сказать, что спрос на продукцию высокий. В основном это европейская часть России и страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). По всем прогнозам, с развитием мебельного производства и строительной сферы он будет только расти. Тем не менее, производственной мощности Павловского ДОКа вполне хватит для того, чтобы покрыть эти потребности.

Инвестиции в производство составили около 6 млрд рублей. Высококачественное импортное оборудование позволит комбинату выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 м3 в год с классом эмиссии Е1, гарантирующим безопасность продукции и ее высокие физические свойства.

Ввод в эксплуатацию современного завода по производству экологически чистого строительного материала — результат реализации приоритетной программы холдинга «Алтайлес» в области полной переработки древесного сырья. Павловский ДОК ориентирован на переработку только низкосортной древесины, порубочных остатков, щепы и опилок. Это делает цикл от заготовки древесины до ее переработки полностью замкнутым и безотходным, что даст возможность использовать лесной ресурс максимально эффективно.

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