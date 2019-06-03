Новый алтайский завод отгрузил на экспорт первую партию плит MDF

Первые 100 м3 плиты были отправлены в Киргизию и Узбекистан. В ближайшее время плиты MDF и HDF будут экспортироваться и в другие страны. Компания ведет соответствующие переговоры с потенциальными клиентами.

Дмитрий Логинов,

коммерческий директор холдинга «Алтайлес»:

С момента запуска производства древесноволокнистых плит на завода было произведено 7827 м3 продукции. Из них 4256 м3 отправлено покупателям. Уже сейчас мы можем сказать, что спрос на продукцию высокий. В основном это европейская часть России и страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). По всем прогнозам, с развитием мебельного производства и строительной сферы он будет только расти. Тем не менее, производственной мощности Павловского ДОКа вполне хватит для того, чтобы покрыть эти потребности.

Инвестиции в производство составили около 6 млрд рублей. Высококачественное импортное оборудование позволит комбинату выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 м3 в год с классом эмиссии Е1, гарантирующим безопасность продукции и ее высокие физические свойства.

Ввод в эксплуатацию современного завода по производству экологически чистого строительного материала — результат реализации приоритетной программы холдинга «Алтайлес» в области полной переработки древесного сырья. Павловский ДОК ориентирован на переработку только низкосортной древесины, порубочных остатков, щепы и опилок. Это делает цикл от заготовки древесины до ее переработки полностью замкнутым и безотходным, что даст возможность использовать лесной ресурс максимально эффективно.