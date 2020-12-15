Новый авиарейс из Барнаула в город-миллионник будет возить по льготным ценам

Прямой рейс в Екатеринбург откроется 16 января. Летать можно будет три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) на воздушном судне SSJ100 авиакомпании «Red Wings».
- Вылет из Екатеринбурга в 03.30, прилет в Барнаул в 07.30.
- Вылет из Барнаула — в 08.30, прилет в Екатеринбург в 09.15.
Полеты в Екатеринбург могут заинтересовать и тех, кто намерен путешествовать дальше.
Instagram барнаульского аэропорта сообщает, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово есть удобные стыковки с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Саратовом, Белгородом, Самарой, Симферополем, Сочи, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ноябрьском, Ханты-Мансийском и другими городами.
Стоимость перелета в одну сторону составляет от 2 599 рублей. Маршрут включен в перечень субсидируемых в 2021 году.