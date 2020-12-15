Новый авиарейс из Барнаула в город-миллионник будет возить по льготным ценам

В январе откроется прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург, где можно пересаживаться на другие самолеты, выполняющие рейсы по самым разным направлениям. Маршрут в этот город-миллионник включен в перечень субсидируемых на 2021 год, сообщили в аэропорту Барнаула.