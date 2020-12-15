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Новый авиарейс из Барнаула в город-миллионник будет возить по льготным ценам

В январе откроется прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург, где можно пересаживаться на другие самолеты, выполняющие рейсы по самым разным направлениям. Маршрут в этот город-миллионник включен в перечень субсидируемых на 2021 год, сообщили в аэропорту Барнаула.

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

Прямой рейс в Екатеринбург откроется 16 января. Летать можно будет три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) на воздушном судне SSJ100 авиакомпании «Red Wings».

  • Вылет из Екатеринбурга в 03.30, прилет в Барнаул в 07.30.
  • Вылет из Барнаула — в 08.30, прилет в Екатеринбург в 09.15.

Полеты в Екатеринбург могут заинтересовать и тех, кто намерен путешествовать дальше.

Гранитные шары на набережной Екатеринбурга превратили в покеболы.
Гранитные шары на набережной Екатеринбурга превратили в покеболы.
ufa-room.ru

Instagram барнаульского аэропорта сообщает, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово есть удобные стыковки с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Саратовом, Белгородом, Самарой, Симферополем, Сочи, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ноябрьском, Ханты-Мансийском и другими городами.

Стоимость перелета в одну сторону составляет от 2 599 рублей. Маршрут включен в перечень субсидируемых в 2021 году.

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