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Новый ресторан-банкетный зал начал свою работу в Барнауле

Дорогие друзья, мы с радостью готовы сообщить о начале работы ресторана-банкетного зала в загородном клубе «Гостиный двор»!

Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор».
Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор».
Нечаева Т. В.

Загородный клуб «Гостиный двор» расположен в самом сердце ленточного бора, среди многовековых сосен, и при этом недалеко от центра города. Территориальная уединенность от других объектов обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия нахождения клиентов на всей территории клуба.

Наши преимущества:

  1. Ресторан-банкетный зал порадует гостей изысканным интерьером, теплом, приятной атмосферой и широким ассортиментом блюд и закусок от нашего шеф-повара. Специально продуманное меню включает блюда для гостей с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Вместимость до 50 человек. В честь открытия ресторана акции, подарки, приятные сюрпризы. Каждый новый гость не останется без внимания!
  2. Веранда вместимостью более 90 посадочных мест — прекрасное место для проведения фуршетов, кофе-брейков, банкетов, свадеб и праздников в семейном кругу.
  3. Загородный клуб «Гостиный двор» — это удобное расположение, красивый вид вокруг, свежий воздух, большая зона барбекю, возможность приготовления блюд как самостоятельно, так и поваром при вас, уютные беседки и баня. На территории можно провести самые различные спортивные мероприятия, а также незабываемую выездную свадебную церемонию и фотосессию.
  4. На уютной террасе, расположенной по фасаду здания, можно выпить стаканчик глинтвейна или чашку ароматного кофе.
  5. Комфортабельная гостиница радушно примет гостей, которые могут воспользоваться всеми услугами загородного клуба «Гостиный двор».
Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор».
Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор».
Нечаева Т. В.

Загородный клуб «Гостиный двор»

Адрес: Барнаул, ул. Широкая Просека, 3

Тел.: 26−85−84, 26−80−66

Сайт: www.gostiniydvor22.ru

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