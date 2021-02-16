Новый ресторан-банкетный зал начал свою работу в Барнауле

Загородный клуб «Гостиный двор» расположен в самом сердце ленточного бора, среди многовековых сосен, и при этом недалеко от центра города. Территориальная уединенность от других объектов обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия нахождения клиентов на всей территории клуба.
Наши преимущества:
- Ресторан-банкетный зал порадует гостей изысканным интерьером, теплом, приятной атмосферой и широким ассортиментом блюд и закусок от нашего шеф-повара. Специально продуманное меню включает блюда для гостей с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Вместимость до 50 человек. В честь открытия ресторана акции, подарки, приятные сюрпризы. Каждый новый гость не останется без внимания!
- Веранда вместимостью более 90 посадочных мест — прекрасное место для проведения фуршетов, кофе-брейков, банкетов, свадеб и праздников в семейном кругу.
- Загородный клуб «Гостиный двор» — это удобное расположение, красивый вид вокруг, свежий воздух, большая зона барбекю, возможность приготовления блюд как самостоятельно, так и поваром при вас, уютные беседки и баня. На территории можно провести самые различные спортивные мероприятия, а также незабываемую выездную свадебную церемонию и фотосессию.
- На уютной террасе, расположенной по фасаду здания, можно выпить стаканчик глинтвейна или чашку ароматного кофе.
- Комфортабельная гостиница радушно примет гостей, которые могут воспользоваться всеми услугами загородного клуба «Гостиный двор».
Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор».
Нечаева Т. В.
Загородный клуб «Гостиный двор»
Адрес: Барнаул, ул. Широкая Просека, 3
Тел.: 26−85−84, 26−80−66
Сайт: www.gostiniydvor22.ru