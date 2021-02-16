Новый ресторан-банкетный зал начал свою работу в Барнауле

Дорогие друзья, мы с радостью готовы сообщить о начале работы ресторана-банкетного зала в загородном клубе «Гостиный двор» !

Загородный клуб «Гостиный двор» расположен в самом сердце ленточного бора, среди многовековых сосен, и при этом недалеко от центра города. Территориальная уединенность от других объектов обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия нахождения клиентов на всей территории клуба.

Наши преимущества:

Ресторан-банкетный зал порадует гостей изысканным интерьером , теплом , приятной атмосферой и широким ассортиментом блюд и закусок от нашего шеф-повара. Специально продуманное меню включает блюда для гостей с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Вместимость до 50 человек. В честь открытия ресторана акции , подарки , приятные сюрпризы. Каждый новый гость не останется без внимания! Веранда вместимостью более 90 посадочных мест — прекрасное место для проведения фуршетов , кофе-брейков , банкетов , свадеб и праздников в семейном кругу. Загородный клуб «Гостиный двор» — это удобное расположение , красивый вид вокруг , свежий воздух , большая зона барбекю , возможность приготовления блюд как самостоятельно , так и поваром при вас , уютные беседки и баня. На территории можно провести самые различные спортивные мероприятия , а также незабываемую выездную свадебную церемонию и фотосессию. На уютной террасе , расположенной по фасаду здания , можно выпить стаканчик глинтвейна или чашку ароматного кофе. Комфортабельная гостиница радушно примет гостей , которые могут воспользоваться всеми услугами загородного клуба «Гостиный двор».

Ресторан-банкетный зал в загородном клубе «Гостиный двор». Нечаева Т. В.

Загородный клуб «Гостиный двор»

Адрес: Барнаул, ул. Широкая Просека, 3

Тел.: 26−85−84, 26−80−66

Сайт: www.gostiniydvor22.ru

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