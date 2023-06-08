Кратко познакомим вас с доставкой «Любовь и суши» .

Компания открылась три месяца назад.

За время работы доставлено уже более 14000 роллов. И это не удивительно. Ведь новую доставку создали известные основатели Dimmy Yammy*.

Доставка осуществляется по всему городу в пределах 70 минут (исключение — часа пик) за счет удобного расположения точек производства.

Плюс новой доставки заключается и в качестве продукции. Ингредиенты как в Dimmy Yammy, только цены и акции — приятнее. Этого удалось добиться за счет изменения рецептуры у части роллов. Это отразилось только на цене: причем, в лучшую сторону.

Рейтинг заведений оценивается в 4.7-4.8 баллов из 5 и насчитывает 198 отзывов. По меркам поисковых систем (рейтинг взят с 2гис), это — безусловное лидерство среди компаний по доставке еды.

Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.

У компании «Любовь и суши» есть удобное приложение, в котором ваши данные сохраняются после первого заказа. Приложение легко скачать в Google Play (Гугл Плей) и App Store (Апп Стор). Далее вам нужно потратить не более одной минуты, чтобы сделать новый заказ.

А теперь — специальное предложение на все лето!

Три лучших сета по версии покупателей:

Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В. Новый бренд «Любовь и суши» радует всё лето приятными ценами. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.

Акция действует с 01.06.2023 по 31.08.2023.

Скидка на сеты не суммируется с другими акциями компании.

* Димми Ямми