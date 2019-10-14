Новый директор Tele2 в Алтайском крае прилетел с Камчатки

Филиал Tele2 в Алтайском крае возглавил Роман Князев, который ранее был руководителем подразделения компании на Камчатке. 8 октября в Барнауле состоялся пресс-ланч, где журналистам представили нового топ-менеджера. Он и директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский ответили на самые актуальные вопросы о развитии оператора в крае: о планах по строительству сети, смартфонах 4G и самых популярных интернет-сервисах.

Алтайский край — один из наиболее динамично развивающихся сибирских регионов Tele2, как с точки зрения роста клиентской базы, так и с точки зрения роста финансовых показателей, рассказал Дмитрий Кромский.

По его словам, задачей Романа Князева будет сохранение темпов развития бизнеса в регионе.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Уверен, опыт Романа, полученный в сложных условиях Дальнего Востока, и знание телекоммуникационного бизнеса помогут команде в Алтайском крае успешно справиться с этой сложной задачей.

Дмитрий Кромский ( в центре). Фото: Андрей Раевских

О строительстве сети Tele2 в Алтайском крае

Tele2 запустила технологию LTE практически на всех базовых станциях в Алтайском крае (99%). То есть теперь там, где есть голосовая связь 2G, есть и качественный мобильный интернет. Дмитрий Кромский подчеркнул, что это была глобальная задача для региона.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

В 2015 году, когда мы начинали стройку в Алтайском крае, сетью 2G были покрыты территории, на которых проживало около 60% населения края. Сетей 3G и 4G вообще не было — мы строили их с нуля. За время работы мы увеличили покрытие 2G почти на 15% (сейчас 74% населения живет в зоне покрытия 2G). Это большой объем стройки и большие территории.

РФилиал Tele2 в Алтайском крае возглавил Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

В 2016 году в компании пришли к пониманию, что в крае оптимально развивать сеть по кластерной модели, то есть сосредоточить инвестиции в определенном районе края или территории и строить там качественную сеть.

Такими кластерами Tele2 увеличивала покрытие 2G и 4G. Начиная с 2018-го года мы строим на каждой площадке сразу как минимум две технологии — 2G и 4G, обеспечивая и голосовую связь, и быстрый интернет. В результате зона покрытия 4G практически полностью повторяет зону покрытия голосовой связи.

На 2020 год уже проработано несколько кластеров для застройки, которые позволят расширить зону покрытия еще на несколько процентов. Но эти инвестиции еще не утверждены советом акционеров.

Также разработан и ждет утверждения проект по запуску сети Tele2 в Республике Алтай. Прежде всего — в туристической зоне и вдоль наиболее загруженных автомобильных дорог.

Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

О смартфонах , трафике и сервисах

Количество смартфонов с поддержкой 4G в сети Tele2 в Алтайском крае на июль 2019 года составило 55%. Их доля за год выросла на 17%.

При этом доля смартфонов, которые поддерживают передачу данных только в сети 3G и 2G сокращается — сейчас их 24%, а год назад было почти 35%.

Интересно, что пятая часть абонентов оператора в регионе (21%) пользуется кнопочными телефонами без мобильного интернета, и их доля стабильна.

Количество смартфонов с 4G, зарегистрированных в сети, растет потому, что таких моделей становится все больше на рынке, а их цена снижается. Качественный телефон с поддержкой LTE можно купить за 8 тыс. рублей.

Филиал Tele2 в Алтайском крае возглавил Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Основная доля трафика приходится на потребление пользователями контента в соцсетях — примерно 60%. Во всех наших пакетных тарифах соцсети и мессенджеры безлимитны. Мы видим, что включенный в тариф пакет трафика, составляет примерно 40% от того, что человек потребляет в сети.

Дмитрий Кромский отметил, что рост трафика в мобильной сети наблюдается еще и потому, что разработчики перестали оптимизировать приложения, и они становятся все «тяжелее». Их число в смартфонах увеличивается.

Основной трафик переходит в сети 4G, поэтому Tele2 планирует инвестировать средства именно в их развитие.

Филиал Tele2 в Алтайском крае возглавил Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

О популярных услугах в салонах Tele2

В мае Tele2 запустила кобрендинговый салон с сетью кондитерских Kuzina в Барнауле. Здесь клиенты могут не только получить консультацию, приобрести смартфон, но и выпить кофе.

По словам Дмитрий Кромского, точка показывает отличные коммерческие результаты. С июня количество переходов абонентов с сохранением номера в сеть Tele2 от других операторов увеличилось в два раза.

Чаще всего жители Алтайского края обращаются в фирменные салоны, чтобы заменить SIM-карту или изменить тарифный план, подключить новые услуги, перейти к Tele2 со своим номером, купить смартфон.

Самые популярные смартфоны в фирменной рознице Tele2 в Алтайском крае: Honor 10, Honor 8X, Honor 7A, Huawei P Smart, Samsung Galaxy J2, Samsung Galaxy J4, ZTE V9 Vita.

Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

Растет популярность и неоператорских сервисов — денежные переводы, оплата кредитов, страхование, продажа билетов на поезда и самолеты, лотерейных билетов «Спортлото».

В Барнауле работает 13 фирменных салонов обслуживания Tele2 и шесть модулей, в крае — девять фирменных салонов обслуживания Tele2 и четыре модуля. Всего фирменная дистрибуция насчитывает 32 точки.

Что известно о Романе Князеве

Роман Князев. Фото: Андрей Раевских

Роман Князев родился в январе 1982 года. В 2004 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «коммерция».

К команде Tele2 присоединился в мае 2009 года, заняв позицию специалиста по работе с альтернативными каналами продаж Tele2 в Тамбове. В 2010 году был назначен на должность руководителя отдела продаж на массовом рынке.

В октябре 2012 года Роман Князев занял позицию коммерческого директора Tele2 в Камчатском крае. В 2017 году возглавил филиал.

Под руководством Романа в 2018 году в Камчатском крае была запущена сеть 4G и существенно расширена сеть дистрибуции. В конце 2018 года Tele2 добилась лидерства среди всех операторов связи региона по NPS (индекс готовности рекомендовать оператора).

С 7 октября Роман Князев возглавляет филиал Tele2 в Алтайском крае.