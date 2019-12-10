Новый год в зимней сказке: почему его стоит встретить в пятизвездочном отеле Altay Resort

Altay Resort — это особенное место, где вы сможете по-настоящему почувствовать праздничное настроение и полностью погрузиться в зимнюю сказку. Здесь, в живописном лесу, в окружении гор и атмосферы спокойствия и уюта, ваш новогодний праздник станет особенно запоминающимся.
Комплекс Altay Resort объединяет в себе отель, рестораны, клинику, спа-центр, банный комплекс, пункт проката снаряжения, а также детский клуб для самых маленьких гостей. Благодаря развитой инфраструктуре, каждый найдет себе занятие. В новогоднюю ночь Гостей ждёт шоу-программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки и многое другое.
Комфортабельные номера 5 категорий: Супериор, Делюкс, Полулюкс, Люкс, Коттедж Апартаменты, порадуют даже самых взыскательных гостей.
На территории расположены два ресторана «Пилигрим» и «Адамант». Каждый со своей уникальной концепцией, изысканным интерьером, блюдами авторской кухни из экологически чистых продуктов, где также подают домашние сыры собственного производства.
Для семейного отдыха и ярких впечатлений Altay Resort предлагает сноутюбинг, каток, охоту и рыбалку, поездки на снегоходах, вертолетные и автомобильные экскурсии. А в завершении активного дня, гости смогут искупаться в бассейне, расслабится в банном комплексе, посетить тренажерный зал или просто прогуляться по территории отеля.
Altay Resort. Приехать за природой. Вернуться за комфортом.
Адрес: Республика Алтай, Майминский район, село Урлу-Аспак
Телефон: 8−800−250−00−44, 8−913−691−91−91
Сайт: altayresort.ru
E-mail: sales@altayresort.ru