Новый конфликт зреет на рынке наружной рекламы Барнаула

Крупный оператор наружной рекламы к 37 городам присутствия решил добавить еще один — Барнаул. Предложение, с которым вышел Илья Булыгин, представитель Russ Outdoor, к администрации города было оформлено в документ с названием «Проект развития стратегического канала информационной коммуникации городского значения».

Что же нужно, чтобы город получил ни много ни мало «стратегический канал коммуникаций»? План такой: изменить действующую схему размещения рекламных конструкций — уменьшить общее число носителей, увеличить количество цифровых билбордов. Из 700 рекламоносителей оставить 547 конструкций: 100 отдать цифровым плоскостям, 110 — статическим и динамическим крупноформатным конструкциям, 240 — сити-форматам. Как сообщается на сайте администрации, проект изменения схемы размещения рекламных конструкций, с учетом корректировок, был поддержан участниками совещания.

Действующая схема размещения рекламных конструкций. Комитет по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула.

Все эти новости стали большой неожиданностью для локальных операторов рынка. По их мнению, изменение схемы приведет к удару по бизнесу и снижению поступлений арендных платежей в городской бюджет. Уже сейчас в городе работает около 20 цифровых конструкций и увеличение их количества несет в себе риски.

Учитывая серьёзность ситуации, в УФАС по Алтайскому краю отправлено коллективное обращение рекламного сообщества, в котором просят разобраться с ситуацией с точки зрения нарушения ст. 16 Федерального закона «О защите конкуренции». Преимущества, которые могут быть созданы компании Russ Outdoor с введением новой схемы, приведут к изменению рынка. На таких условиях малый и средний бизнес не сможет конкурировать с крупными компаниями.

На Рекламном портале сообщается, что в краевое УФАС отправлено еще одно коллективное обращение. Оно касается отсутствия торгов в 2020 году. Из 700 рекламных мест торги прошли только по 99 местам.