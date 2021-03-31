Новый сервис по доставке продуктов зайдет в Барнаул

Сервис доставки продуктов питания «Самокат» выйдет на рынок Барнаула и Томска, пишет « Ъ-Сибирь ». С 31 марта его доставка уже заработала в Новосибирске.

Компания приняла решение о региональной экспансии. В марте сервис зашел в Краснодар, Самару, а в ближайшие три месяца появится во всех городах-миллионниках.

В Новосибирске работает 20 дарксторов (магазинов-складов).

«Обычно один даркстор открывается на 200 тыс. жителей», — сообщили в «Самокате», но уточнили их точное число в других городах.

Также известно, что планируется нанять в Новосибирске до 3 тыс. сотрудников, включая курьеров и сотрудников складов и бэк-офиса компании.

Компания была основана в 2018 году в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», а в 2019-м переименована в «Самокат» и с лета того же года стала доставлять продукты по Москве.

Впрочем, никто не гарантирует «Самокату» сладкую жизнь в Барнауле, где уже работают такие популярные сервисы доставки продуктов как igooods и Сбермаркет. Они доставляют товары из Metro, «Ленты» и «Ашана».