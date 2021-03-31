Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Новый сервис по доставке продуктов зайдет в Барнаул

Сервис доставки продуктов питания «Самокат» выйдет на рынок Барнаула и Томска, пишет «Ъ-Сибирь». С 31 марта его доставка уже заработала в Новосибирске.

Продукты.
Продукты.
unsplash.com

Компания приняла решение о региональной экспансии. В марте сервис зашел в Краснодар, Самару, а в ближайшие три месяца появится во всех городах-миллионниках.

В Новосибирске работает 20 дарксторов (магазинов-складов).

«Обычно один даркстор открывается на 200 тыс. жителей», — сообщили в «Самокате», но уточнили их точное число в других городах.

Также известно, что планируется нанять в Новосибирске до 3 тыс. сотрудников, включая курьеров и сотрудников складов и бэк-офиса компании.

Компания была основана в 2018 году в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», а в 2019-м переименована в «Самокат» и с лета того же года стала доставлять продукты по Москве.

Впрочем, никто не гарантирует «Самокату» сладкую жизнь в Барнауле, где уже работают такие популярные сервисы доставки продуктов как igooods и Сбермаркет. Они доставляют товары из Metro, «Ленты» и «Ашана».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость