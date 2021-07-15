Новый трансформатор установлен на подстанции «Санниковская»

Алтайский филиал ПАО «Россети Сибирь» ведет реконструкцию подстанции 35 киловольт «Санниковская» в пригороде Барнаула. Самая важная и масштабная задача — замена силовых трансформаторов. Один из них уже установлен.

Подстанция обеспечивает электроснабжение активно развивающихся поселков и питает почти 4000 бытовых потребителей, две школы, два детских сада, семь котельных, восемь объектов водоснабжения, предприятия промышленного сектора.

Необходимость проведения реконструкции прямо связана с массовой застройкой этой территории. Новым поселкам очень нужны дополнительные мощности. После завершения работ подстанция станет современным, надежно функционирующим энергообъектом. Стоимость реализации проекта — 300 миллионов рублей.

Во время реконструкции энергетики заменят всё действующее оборудование подстанции: установят 12 современных вакуумных выключателей и дополнительную ячейку в комплексном распределительном устройстве 35 кВ, поменяют 17 ячеек комплектного распредустройства 10 кВ, смонтируют современный оперативный пункт управления. Но самое главное — подстанция получит более мощные силовые трансформаторы. Вместо двух прежних, мощностью по 4 МВА будут установлены новые по 10 МВА каждый.

Один из них уже прибыл к своему «месту жительства». Это трансформатор отечественного производства. После завершения монтажа и наполнения маслом, его вес будет составлять почти 30 тонн. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы занимают около двух месяцев. Сейчас уже ведется монтаж навесного оборудования, подготовка трансформатора к работе под напряжением.

Виталий Кадошников,

заместитель директора филиала «Алтайэнерго» по инвестиционной деятельности: