Новый трансформатор установлен на подстанции «Санниковская»

Подстанция обеспечивает электроснабжение активно развивающихся поселков и питает почти 4000 бытовых потребителей, две школы, два детских сада, семь котельных, восемь объектов водоснабжения, предприятия промышленного сектора.
Необходимость проведения реконструкции прямо связана с массовой застройкой этой территории. Новым поселкам очень нужны дополнительные мощности. После завершения работ подстанция станет современным, надежно функционирующим энергообъектом. Стоимость реализации проекта — 300 миллионов рублей.
Во время реконструкции энергетики заменят всё действующее оборудование подстанции: установят 12 современных вакуумных выключателей и дополнительную ячейку в комплексном распределительном устройстве 35 кВ, поменяют 17 ячеек комплектного распредустройства 10 кВ, смонтируют современный оперативный пункт управления. Но самое главное — подстанция получит более мощные силовые трансформаторы. Вместо двух прежних, мощностью по 4 МВА будут установлены новые по 10 МВА каждый.
Один из них уже прибыл к своему «месту жительства». Это трансформатор отечественного производства. После завершения монтажа и наполнения маслом, его вес будет составлять почти 30 тонн. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы занимают около двух месяцев. Сейчас уже ведется монтаж навесного оборудования, подготовка трансформатора к работе под напряжением.
Виталий Кадошников,
заместитель директора филиала «Алтайэнерго» по инвестиционной деятельности:
Увеличение мощности подстанции создаст условия для подключения новых абонентов. После реконструкции установленная мощность новых силовых трансформаторов позволит увеличить нагрузку в два с половиной раза. Безусловно, проведенные работы значительно повысят надежность и качество электроснабжения и существующих потребителей. Это создаст условия для более динамичного развития территории.