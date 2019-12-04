Новый тренд на рынке ритейла: видеоаналитика для развития бизнеса

Сегодня практически невозможно представить успешный бизнес без использования телеком-сервисов. Конкурентная борьба в условиях современной экономики выходит на передний план — компаниям важен каждый клиент. Чтобы знать и чувствовать свою целевую аудиторию, необходимо составить ее детальный портрет, и в этом бизнесу помогает интеллектуальное видеонаблюдение. Это универсальный инструмент для анализа поведения потребителей и выстраивания грамотной коммуникации.

Для применения облачного видеоконтроля с функциями аналитики от «Дом.ru Бизнес» не существует ограничений по сферам деятельности. Решение позволяет представителям малого и среднего бизнеса контролировать работу торговых и производственных точек, анализировать различные показатели и эффективность работы сотрудников, обеспечивать комплексную безопасность объекта. Данные помогают понять, чего не хватает бизнесу − рекламы, компетенций менеджеров или разнообразия ассортимента. Предприниматель становится обладателем большого объема незаменимой информации, грамотный анализ которой поможет вывести бизнес на показатели стабильного роста.

Современная видеоаналитика особенно популярна в сфере ритейла. Благодаря «умному» видеонаблюдению можно определить дни недели и время с максимальной и минимальной интенсивностью трафика посетителей, узнать, сколько времени в среднем проводит в магазине покупатель, подсчитать количество клиентов в онлайн-режиме или в выбранный промежуток времени.

Видеоаналитика для развития бизнеса. Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Счетчик клиентопотока позволяет анализировать конверсию покупателей в посетители. Оценка посещаемости поможет выбрать наиболее удачное время для промоакций, спланировать загрузку персонала и улучшить качество обслуживания клиентов в часы пик, сравнить эффективность торговых точек одной сети.

Модуль «Сегментация клиентов» помогает не только вести подсчет уникальных посетителей, но и определять их пол и возраст. Таким образом, собственник магазина или торгового центра может скорректировать ассортимент товаров, адаптировав его под конкретную возрастную группу, организовать маркетинговые акции для мужской и женской аудитории.

«Тепловая карта» определяет маршруты движения посетителей, анализируя, какие витрины, полки и места для промоакций пользуются популярностью, а какие игнорируются, «подсказывая», как грамотно расположить товары в торговом зале с учетом трафика покупателей.

Видеоаналитика для развития бизнеса. Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Модуль «Запись звука» позволяет вести мониторинг активности консультантов в торговом зале или магазине. Благодаря этому можно изучить конкретную спорную ситуацию. Кроме того, звукозапись эффективна при контроле качества обслуживания клиентов, изучении их запросов и потребностей, обучении новых сотрудников. Это отличный инструмент премирования, мотивации и повышения КПД сотрудников.

Видеоконтроль отвечает и за безопасность торгового объекта. В рамках решения доступны детекторы лиц, оставленных предметов, огня и дыма, движения, громкого звука и саботажа камеры.

«Умный» видеоконтроль позволяет контролировать бизнес из любой точки мира — для доступа к услуге нужен только интернет. Клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер онлайн и в записи, через веб-браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android. Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или Full HD качестве в защищенном облаке до 45 дней и использовать в качестве доказательной базы, скачивать изображение на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в интернете. Несмотря на расширенный функционал и аналитические сервисы, облачные технологии не требуют капитальных расходов на установку и обслуживание.

Иван Можар,

директор по b2b Дом.ru Бизнес в Барнауле: