Новый взгляд на «правила жизни»: как алтайский промышленный гигант «Алтай-Кокс» ответил на вызовы 2020 года

Прошедший год в истории ведущего российского производителя металлургического кокса — завода «Алтай-Кокс» (входит в группу НЛМК) — был интересным и сложным. Как и весь мир, предприятие столкнулось с глобальной угрозой — пандемией. Реализовывать важный для производства комплекс трамбования угля также пришлось в условиях антиковидных ограничений.

Прошедший год стал испытанием на прочность «правил жизни» завода — подходов к реализации бизнес-задач, взаимоотношений с персоналом и обществом. На предприятии рассказали, как сумели с этим справиться.

Кокс крупной фракции. АО «Алтай-Кокс»

Уверенный шаг вперед

Несмотря на все вызовы пандемии, в 2020 году заринские коксохимики завершили строительство масштабного проекта — линию по трамбованию угольной шихты. В пиковые периоды над проектом работало до 450 сотрудников компании и подрядных организаций. Запуск новой линии на пятой, самой современной и производительной коксовой батарее состоялся осенью. «Мы сделали уверенный шаг вперед», — говорят на заводе.

Как им это удалось?

Промышленный гигант. АО «Алтай-Кокс»

Безопасная среда

«Первостепенной задачей стал поиск баланса между защитой здоровья сотрудников и обеспечением непрерывности производства», — объяснил гендиректор предприятия Павел Лизогуб.

Отношение к санитарным нормам на «Алтай-Коксе» и в прежние, доковидные времена было ответственным. В пандемию этот подход только укрепился, в чем лично убедился корреспондент altapress.ru.

Бесконтактное измерение температуры на входе, маски, санитайзеры обязательны не только для гостей. Для сотрудников предприятия — те же строгие требования, включая замеры температуры на всех контрольно-пропускных пунктах и ношение масок.

«Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы наши люди могли жить и работать безопасно, в комфортных условиях, расти и развиваться в профессии», — рассказали на заводе.

АО «Алтай-Кокс»

На «Алтай-Коксе» минимизировали очные совещания, программы обучения по возможности перевели в онлайн. В 2020 году более 50% сотрудников участвовали в различных образовательных программах. Обучение проходило на предприятии, в учебных заведениях региона и за его пределами, а также дистанционно.

Онлайн-контакты не сделали работу менее результативной. Так, сотрудники «Алтай-Кокса» подали больше 1,7 тыс. идей по повышению эффективности производства. Экономический эффект по итогам 2020 года — более 50 млн рублей.

Запуск комплекса трамбования угля. АО «Алтай-Кокс»

Лучший работодатель

Объем закупок защитных средств, которыми предприятие дополнительно обеспечило работников, сейчас, по окончании 2020 года, впечатляет.

В общей сложности это более 2,5 млн масок, 500 тыс. пар перчаток и около 5 тыс. индивидуальных антисептиков. В помещениях помимо санитайзеров появились и рециркуляторы — обеззараживатели воздуха.

Забыть об антиковидных мерах профилактики на заводе просто невозможно.

Вручение диплома «Лучший социально-ответственный работодатель года». АО «Алтай-Кокс»

В транспорте и заводских помещениях — графические инструкции. В столовой — рассадка с соблюдением дистанции. На корпоративном портале и плакатах, в электронной рассылке и по внутреннему радио (а в пиковые периоды и в проходных) — информация о происходящих изменениях.

«Наше предприятие вновь признали лучшим социально ответственным работодателем года в регионе на краевом конкурсе в номинации „За развитие кадрового потенциала“», — отметила Ольга Обущак, директор по персоналу и социальным вопросам завода.

Безопасность семей

На предприятии нам рассказали о том, что совместно с социальным партнером группы НЛМК, фондом «Милосердие», оказывали адресную помощь сотрудникам и жителям Заринска.

Так, ветеранам предприятия и малообеспеченным семьям города передали более 3,5 тыс. продуктовых наборов. Материальную помощь получили и многодетные семьи.

Помогали школам и детским садам: обеспечили учреждения масками, антисептиками, санитайзерами и бесконтактными термометрами.

Благотворительная помощь ветеранам предприятия и малообеспеченным семьям Заринска. АО «Алтай-Кокс»

Медикам и пациентам

В экстремальной ситуации начала пандемии в помощи остро нуждалась и медицина. Больницам Заринска и Барнаула не хватало медикаментов, масок, защитных костюмов, оборудования, специальных кроватей для отделений реанимации, автомобилей скорой помощи.

На завод возлагали надежды, и он не остался в стороне. На покупку аппаратов ИВЛ, средств защиты, дефицитных медикаментов и всего необходимого «Алтай-Кокс» направил десятки миллионов рублей.

Уже в 2021 году завод передал в свою медсанчасть первый в Заринске компьютерный томограф — оборудование стоимостью около 55 млн рублей. Воспользоваться им могут не только коксохимики, но и все горожане.

Первый в Заринске компьютерный томограф. АО «Алтай-Кокс» Аппарат для гемодиализа. АО «Алтай-Кокс»

Цифры

Более 400 млн рублей потратил «Алтай-­Кокс» в 2020 году на защиту от распространения COVID-19 и социальную поддержку сотрудников , ветеранов предприятия и жителей Заринска.

ветеранов предприятия и жителей Заринска. Больше 50% сотрудников завода прошли обучение в 2020 году.

Около 60 человек получили в 2020 году почетные грамоты предприятия в номинациях «Самый активный инициатор» и «Самый эффективный инициатор».

2,7 тыс. человек работают на заводе.