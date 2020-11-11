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Новое предложение от «Ок Матрас» — матрасы с гипоаллергенными наполнителями Corretto

Интернет-магазин okmatras ru предлагает матрасы с гипоаллергенными наполнителями от компании Corretto. Матрасы Corretto популярны среди людей, страдающих аллергией.

Противоаллергический матрас.
Противоаллергический матрас.
ООО «Ок Матрас»

Почему аллергикам рекомендуется матрасы Corretto с гипоаллергенными наполнителями?

Люди, страдающие аллергией, чаще всего борются со своим заболеванием на протяжении всей жизни. Именно поэтому им так важно создать вокруг себя благоприятное пространство, благодаря которому аллергия не будет их беспокоить. Первым шагом в этом направлении должна стать покупка противоаллергического матраса.

Противоаллергический матрас — что это за матрас?

Противоаллергический матрас — это специально разработанная спальная поверхность, благодаря которой человек, страдающий аллергией, не ощущает во время сна симптомы своей. Во-первых, он должен быть изготовлен из легкого материала с компактной структурой, желательно без свободного места внутри, что способствует скоплению пыли, грязи, клещей и микроорганизмов. Во-вторых, он должен иметь съемный чехол, который лучше всего регулярно пылесосить чистой щеткой и стирать при температуре не ниже 40 ° С. Лучше всего, если, как и наполнитель матраса, он будет также сделан из гипоаллергенного материала.

Противоаллергические матрасы, по сравнению со стандартными моделями, не самые дешевые. Однако они обеспечивают гораздо более высокий уровень гигиены и, следовательно, также безопасность при болезни.

Какие преимущества и недостатки есть у противоаллергических матрасов?

Качественные гипоаллергенные матрасы обладают множеством преимуществ. Среди них наиболее важными являются:

  • — снижение риска появления симптомов аллергии или развития кожного заболевания;
  • — устойчивость к поглощению влаги и технологии, способствующие ее отводу;
  • — гигиенические свойства выше среднего, помогающие сохранять поверхность матраса чистой на долгие годы:
  • — безопасность — в том числе для детей, даже для новорожденных;
  • — качественные, приятные для кожи чехлы, которые легко снимаются и стираются даже при высоких температурах (40−60 ° C);
  • — исключительная долговечность качественных противоаллергических материалов.

Приобрести гипоаллергенные матрасы предлагает ООО «Ок Матрас» в своем интернет-магазине. Офис компании находится по адресу: 117208, Москва, ул. Чертановская, д. 9 корпус 3, тел.: +7−800−200−04−14. ОГРН: 1197847154240.

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