Новое приложение WorkFit! Оставь заявку и получай предложения с выгодными ценами

Приложение WorkFit — это еще одна радостная новость для тех, кто хочет сэкономить свое время и деньги.
- Скачивайте приложение
- Создавайте заявку, выбирайте свою категорию
- Рассматривайте предложения от исполнителей
- Выбирайте подходящего по Вашим критериям исполнителя
В нашем приложении вы сможете оценить исполнителя по отзывам от предыдущих заказчиков, ценам за услуги и расположению на карте.
Выбрали подходящего исполнителя?
Готово! Желаем успешной работы!
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