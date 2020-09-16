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Новое приложение WorkFit! Оставь заявку и получай предложения с выгодными ценами

Время — самый ценный невосполнимый ресурс! Сегодня тратить его на долгий поиск проверенного специалиста или компании, сродни преступлению! Наш инструмент — это современный подход к быстрому и эффективному поиску Исполнителей прямо в телефоне! Факт, но кто не идет в ногу со временем — уходит со временем!

Скачай приложение WorkFit!
Скачай приложение WorkFit!
Скриншот https://vk.com/wall-38551279_5831122

Приложение WorkFit — это еще одна радостная новость для тех, кто хочет сэкономить свое время и деньги.

Ищете того, кто выполнит нужную работу? Тогда:
  • Скачивайте приложение
  • Создавайте заявку, выбирайте свою категорию
  • Рассматривайте предложения от исполнителей
  • Выбирайте подходящего по Вашим критериям исполнителя

В нашем приложении вы сможете оценить исполнителя по отзывам от предыдущих заказчиков, ценам за услуги и расположению на карте.

Выбрали подходящего исполнителя?

Готово! Желаем успешной работы!

Приложение WorkFit доступно для скачивания:

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