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Новое заведение в Барнауле!

Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца - Lafa Pizza
Фото: Lafa Pizza.

LAFA PIZZA — это

  • реально зачетная пицца по классным ценам!
  • крутой интерьер!
  • супер дизайн!
  • мнооого халявы и даже пицца кусочками!
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
Премиум пицца - Lafa Pizza
Премиум пицца — Lafa Pizza
Lafa Pizza.
  • Мы любим и заботимся о Вас, потому допускаем приготовление пиццы только из тех ингредиентов, за которые нам никогда не будет стыдно!
  • Практически бездрожжевое тесто по уникальному рецепту, съедаются даже бортики!
  • Для начинок каждый ингредиент тщательно подобран в сочетании с другими, высокого качества и без вреда для фигуры и здоровья
  • И конечно, Ваш любимый сыр Моцарелла, который бесконечно тянется, оставляя впечатления для каждого! Попробуйте сами!

Ленина, 47 напротив «сковородки»
Приходите сами или заказывайте доставку lafa-pizza.ru !!!
Рады видеть вас ежедневно 10:00 — 23:00

А так же много акции и скидок вы найдете в наших соц. сетях:

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