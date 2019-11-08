Новое заведение в Барнауле!

LAFA PIZZA — это
- реально зачетная пицца по классным ценам!
- крутой интерьер!
- супер дизайн!
- мнооого халявы и даже пицца кусочками!
- Мы любим и заботимся о Вас, потому допускаем приготовление пиццы только из тех ингредиентов, за которые нам никогда не будет стыдно!
- Практически бездрожжевое тесто по уникальному рецепту, съедаются даже бортики!
- Для начинок каждый ингредиент тщательно подобран в сочетании с другими, высокого качества и без вреда для фигуры и здоровья
- И конечно, Ваш любимый сыр Моцарелла, который бесконечно тянется, оставляя впечатления для каждого! Попробуйте сами!
Ленина, 47 напротив «сковородки»
Приходите сами или заказывайте доставку lafa-pizza.ru !!!
Рады видеть вас ежедневно 10:00 — 23:00
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