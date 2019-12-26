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Новогодний номер глянцевого журнала «Я Покупаю» — уже в Барнауле

Впереди самый долгожданный праздник − Новый год. Поэтому свежий выпуск «декабрь 2019 — январь 2020» посвящен этому яркому, веселому событию и самому волшебному и загадочному времени года — зиме.

Свежий номер журнала «Я Покупаю-Барнаул».
Свежий номер журнала «Я Покупаю-Барнаул».
Архив «Я Покупаю. Барнаул».

Мы поможем нашим читателям определиться с местом проведения праздника, с подарками для родных и близких, а также с самым незабываемым нарядом! В журнале мы опубликуем интервью со звездной парой − Антоном и Викторией Макарскими, в котором они рассказали о работе, семейных традициях и взаимоотношениях.

В фотопроекте от студии стиля «Бриолин» мы покажем, какими завораживающе красивыми могут быть новогодние открытки с участием детей в главной роли. А в материале о юных инженерах и изобретателях расскажем, как дети исполняют свои мечты.

Электронную версию журнала можно найти здесь.

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