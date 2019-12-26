Впереди самый долгожданный праздник − Новый год. Поэтому свежий выпуск «декабрь 2019 — январь 2020» посвящен этому яркому, веселому событию и самому волшебному и загадочному времени года — зиме.

Мы поможем нашим читателям определиться с местом проведения праздника, с подарками для родных и близких, а также с самым незабываемым нарядом! В журнале мы опубликуем интервью со звездной парой − Антоном и Викторией Макарскими, в котором они рассказали о работе, семейных традициях и взаимоотношениях.

В фотопроекте от студии стиля «Бриолин» мы покажем, какими завораживающе красивыми могут быть новогодние открытки с участием детей в главной роли. А в материале о юных инженерах и изобретателях расскажем, как дети исполняют свои мечты.