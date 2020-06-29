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Нововведение готовят для россиян, получающих пенсию на банковские карты

Российским пенсионерам могут изменить правила оформления и выпуска банковских карт.

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

Это нужно для того, чтобы повысить безопасность для накоплений пожилых граждан. Соответствующее предложение опубликовано на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).

Банковские карты с чипами являются небезопасными для пожилых граждан, а доводы банков об удобстве бесконтактной оплаты неубедительны, считают активисты. Если гражданин потеряет такую карту, нашедший сможет воспользоваться этим для совершения покупки. Для пенсионеров потеря нескольких тысяч рублей является серьезной.

«Хорошо, если мы можем оставить карту дома, а пользоваться телефоном вместо неё, „привязав“ карту к своему гаджету. А как быть пенсионерам? Для них даже обычный телефон нередко в диковинку. А потеря даже 1 000 рублей с карты это реальная беда, потому что на этой самой карте лежит и без того небольшая пенсия», — утверждают общественники.

Они предлагают предоставить пожилым гражданам право выбора при изготовлении банковской карты — будут они иметь функцию бесконтактной оплаты или нет, пишет ura.ru.

Ранее в ПФР пояснили, что с июля все социальные выплаты будут переводиться только на карты платежной системы «Мир», пишет «Царьград». Если карту не заменить, то банк будет обязан вернуть денежные средства в ПФР, при этом вернуть обратно пенсию получателю будет сложнее.

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