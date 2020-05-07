Новую коллекцию памятных монет к празднику Победы представили в Россельхозбанке

За прошлый год Алтайским филиалом продано 3 462 монеты, в том числе 833 памятных и 2 629 инвестиционных. С начала 2020 года продано 1 442 монеты, из них 167 памятных и 1 275 инвестиционных.

В предпраздничные дни в Алтайском филиале Банка и его внутренних структурных подразделениях можно будет приобрести монеты разных стран, посвященные победе над фашизмом и великим историческим битвам, а также различным видам войск. В коллекции есть монеты с изображением танка Т-34, легендарной «Катюши», героического «У-2». Серия памятных монет называется «Оружие Победы». Например, монета «танк Т-34» может стать хорошей памятью или подарком для близких или друзей к 9 мая. Эти танки прошли всю войну и стали символом Победы Красной Армии, также, как и легендарная «Катюша». Серебряная монета «Оружие Победы» весит 31,1 грамма серебра 925 пробы, диаметром 39 миллиметров. Также, ко Дню Победы можно приобрести монеты: «Бессмертный подвиг-19 (Письма)», «Бессмертный подвиг-19 (Журавли)», «День Великой Победы-19», «Вечный огонь-20».

«Памятные монеты, посвященные Дню Победы, станут хорошим подарком для людей, которые чтут память о подвиге наших предков и уважают их вклад в мирное развитие нашей страны после войны. Монеты из драгоценных металлов являются надежным инвестиционным инструментом, чья стоимость со временем только возрастает. Большинство монет выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно собирать и передавать из поколения в поколение», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Памятные монеты, реализуемые Банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику.

Приобрести монеты можно в офисе Алтайского филиала Россельхозбанка в г. Барнаул, его дополнительных/операционных офисах на территории Алтайского края и Республики Алтай. Оформить on-line заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, познакомиться с котировками продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72 .