О чем аниме «Семья шпиона»?

История создания
Манга «Семья шпиона» была создана и проиллюстрирована Тацуей Эндо. Изначально она носила более мрачный характер, чем нынешняя версия. Только рабочее название менялось сотню раз. В конечном итоге было принято решение написать его латинскими буквами, но с символом креста между словами. Актуальное название — Hunter x Hunter. Эта манга имеет обширную аудиторию зрителей разного возраста.
Сюжет
В аниме рассказывается о шпионе, который для выполнения очередного ответственного задания должен обзавестись семьей. И тут раскроем некоторые детали:
- Агент имеет кодовое имя «Сумрак».
- Главному герою поручено следит за деятельностью партийного лидера Остании — Десмондом.
- Чтобы сблизиться со скрытным и замкнутым политиком, необходимо использовать его сыновей, которые еще учатся в школе.
- Для достижения цели «Сумраку» следует «обзавестись» семьей — фиктивной.
- Новоиспеченная жена оказывается наемной убийцей, а маленькая дочь может читать мысли.
Интересная манга «Семья шпиона» рассказывает о том, как трое людей объединяются в одном деле. Сблизиться с Десмондом можно только через его сыновей, с которыми и должна подружиться дочь «Сумрака». Кстати, жена (Йор) не догадывается о том, что дочь (Аня) не является родным ребенком ее мужа. Он представляет ее как девочку-сироту, которую взял из приюта. Динамика аниме, отличная прорисовка приковывают к экрану.
К своей главной цели герой стремится не просто так. Он хочет сохранить подобие мира между странами-соперницами — Останией и Весталисом. Шпион не выступает отрицательным персонажем — напротив, он выполняет задачи на благо всего мира. Для положительного результата в своей миссии «Сумраку» нужно полностью перевоплотиться в отличного отца и мужа. В фиктивном браке у всех героев свои способности. Даже собака «Бонд» может предвидеть будущее. Смотреть это аниме можно представителям разных возрастных категорий, мужчинам и женщинам. Оно увлекает оригинальным сценарием, необычными характерами персонажей.
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