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О глобальном сбое Ростелекома сообщил провайдер цифровых услуг и сервисов

У российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» произошел глобальный сбой. Пользователи сообщают, что проблемы наблюдаются с 09:54 мск

Телефон.
Телефон.

Согласно данным провайдера цифровых услуг и сервисов Downdetector, сбой фиксируется по всей стране.

94% пользователей «Ростелекома» не могут подключиться к интернету, 3% сообщают о проблемах с телевидением. У 2% пользователей неполадки с телефоном, пишет business-gazeta.ru.

Чаще всего на сбой в работе жалуются жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода и Мурманска.

Ростелеком предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и др.

Накануне глобальный сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube, пишет News.ru. Проблемы были зафиксированы в работе Gmail, поиска Google, магазина Google Play и карт Google.

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