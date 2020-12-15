О глобальном сбое Ростелекома сообщил провайдер цифровых услуг и сервисов

Согласно данным провайдера цифровых услуг и сервисов Downdetector, сбой фиксируется по всей стране.
94% пользователей «Ростелекома» не могут подключиться к интернету, 3% сообщают о проблемах с телевидением. У 2% пользователей неполадки с телефоном, пишет business-gazeta.ru.
Чаще всего на сбой в работе жалуются жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода и Мурманска.
Ростелеком предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и др.
Накануне глобальный сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube, пишет News.ru. Проблемы были зафиксированы в работе Gmail, поиска Google, магазина Google Play и карт Google.