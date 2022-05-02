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Потребитель

О графике выплаты пенсий на майские праздники рассказали в ПФР

Из-за череды майских праздников у многих пенсионеров возникают вопросы о том, в какую дату средства поступят на счет или будут переданы на руки, если срок получения пенсионных выплат выпадает на праздничный выходной.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

ПФР заранее планирует сроки и даты пенсионных выплат, касающиеся как банковских счетов, так и выплат наличными, проводимых в территориальных отделениях Почты России.

В Сбербанке

Если выплата майской пенсии приходится на период с 4 по 6 мая включительно, то график будет неизменным и пенсионеры получат свои денежные средства на счет в Сбербанке в указанный и привычный срок.

Граждане, которые получают пенсионные выплаты в период с 7 по 10 мая включительно, получат свою майскую пенсию на счет в Сбербанке в период до 6 мая, пишет kurer-sreda.ru.

Если выплата пенсии приходится на период с 11 мая, то график останется неизменным, а положенные средства поступят на счет до наступления привычных выходных, в последний рабочий день перед ними.

Отдельно стоит отметить, что чья выплата пенсии приходится на период с 1 по 3 мая, уже получили майскую выплату на банковский счет заранее до праздников — с 29 по 30 апреля. Если по каким-то причинам выплата не получена, пенсию можно получить в майский рабочий день Сбера

Почта России

Выдача денежных средств на руки пенсионерам или их доверенным лицам будет происходить по индивидуальному графику, который учитывает режим работы почтовых отделений. Чтобы ознакомиться с графиком работы отделений, обратитесь к официальному сайту ПФР.

Однако, на данный момент существует примерный график выплаты пенсий через Почту России.

Если выплата пенсии приходится на период с 1 по 2 мая включительно, то наличные средства будут переданы пенсионеру на руки заранее, примерно 29−30 апреля 2022 года.

Те граждане, что получают выплату в период с 3 по 4 мая, получат пенсию 3 мая.

Если пенсионер получает выплату в период с 5 по 6 мая включительно, то средства будут переданы ему в руки 4 мая.

Если пенсионер получает выплату 7 или 8 мая, то средства будут переданы ему в руки заранее, а именно 5 мая.

Если гражданин получает пенсию в период с 9 по 10 мая включительно, то свои средства он получит заранее, а именно 6 мая.

После окончания майских праздников, а именно с 11 мая и до конца месяца выплата пенсий будет проходить в привычном режиме.

Кто будет получать дополнительные выплаты

Многие российские пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат в мае 2022 года. Он приурочен ко Дню Победы.

Они получат выплаты в размере 10 тыс каждый:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • выжившие во время осады;
  • работникам тыла;
  • для заключенных в концентрационных лагерях.
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