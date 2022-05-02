О графике выплаты пенсий на майские праздники рассказали в ПФР

Из-за череды майских праздников у многих пенсионеров возникают вопросы о том, в какую дату средства поступят на счет или будут переданы на руки, если срок получения пенсионных выплат выпадает на праздничный выходной.

ПФР заранее планирует сроки и даты пенсионных выплат, касающиеся как банковских счетов, так и выплат наличными, проводимых в территориальных отделениях Почты России.

В Сбербанке

Если выплата майской пенсии приходится на период с 4 по 6 мая включительно, то график будет неизменным и пенсионеры получат свои денежные средства на счет в Сбербанке в указанный и привычный срок.

Граждане, которые получают пенсионные выплаты в период с 7 по 10 мая включительно, получат свою майскую пенсию на счет в Сбербанке в период до 6 мая, пишет kurer-sreda.ru.

Если выплата пенсии приходится на период с 11 мая, то график останется неизменным, а положенные средства поступят на счет до наступления привычных выходных, в последний рабочий день перед ними.

Отдельно стоит отметить, что чья выплата пенсии приходится на период с 1 по 3 мая, уже получили майскую выплату на банковский счет заранее до праздников — с 29 по 30 апреля. Если по каким-то причинам выплата не получена, пенсию можно получить в майский рабочий день Сбера

Почта России

Выдача денежных средств на руки пенсионерам или их доверенным лицам будет происходить по индивидуальному графику, который учитывает режим работы почтовых отделений. Чтобы ознакомиться с графиком работы отделений, обратитесь к официальному сайту ПФР.

Однако, на данный момент существует примерный график выплаты пенсий через Почту России.

Если выплата пенсии приходится на период с 1 по 2 мая включительно, то наличные средства будут переданы пенсионеру на руки заранее, примерно 29−30 апреля 2022 года.

Те граждане, что получают выплату в период с 3 по 4 мая, получат пенсию 3 мая.

Если пенсионер получает выплату в период с 5 по 6 мая включительно, то средства будут переданы ему в руки 4 мая.

Если пенсионер получает выплату 7 или 8 мая, то средства будут переданы ему в руки заранее, а именно 5 мая.

Если гражданин получает пенсию в период с 9 по 10 мая включительно, то свои средства он получит заранее, а именно 6 мая.

После окончания майских праздников, а именно с 11 мая и до конца месяца выплата пенсий будет проходить в привычном режиме.

Кто будет получать дополнительные выплаты

Многие российские пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат в мае 2022 года. Он приурочен ко Дню Победы.

Они получат выплаты в размере 10 тыс каждый: